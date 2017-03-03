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3 марта 2017, 13:51 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Полузащитник Громов покинул киевское «Динамо»

Полузащитник Артем Громов, который с лета 2016 года выступал за киевское «Динамо», получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Увеличить
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Контракт между игроком и ФК «Динамо» (Киев) был расторгнут по обоюдному согласию.

Громов заключил контракт с «Динамо» в конце мая прошлого года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один — в Кубке Украины, один — в Суперкубке и один — в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее «Динамо» покинул Александр Гладкий, который ушел в аренду во львовские «Карпаты» до конца сезона.

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