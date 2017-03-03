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3 марта 2017, 13:47 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о футболисте Раймоне Копа

МОСКВА. 3 марта. /ТАСС/. Матчи 28-го тура первого и второго дивизионов чемпионата Франции по футболу начнутся с минуты молчания в память об обладателе «Золотого мяча» 1958 года Раймоне Копа. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

Бронзовый призер чемпионата мира — 1958 Копа скончался в пятницу на 86-м году жизни. Трижды он становился обладателем Кубка европейских чемпионов — все в составе мадридского «Реала» (1956, 1958, 1959). Копа является четырехкратным чемпионом Франции и двукратным победителем чемпионата Испании.

Матчи 28-го тура пройдут 3—5 марта.
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