Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о футболисте Раймоне Копа

Бронзовый призер чемпионата мира — 1958 Копа скончался в пятницу на 86-м году жизни. Трижды он становился обладателем Кубка европейских чемпионов — все в составе мадридского «Реала» (1956, 1958, 1959). Копа является четырехкратным чемпионом Франции и двукратным победителем чемпионата Испании.

Матчи 28-го тура пройдут 3—5 марта .