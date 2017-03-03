Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о футболисте Раймоне Копа
МОСКВА. 3 марта. /ТАСС/. Матчи 28-го тура первого и второго дивизионов чемпионата Франции по футболу начнутся с минуты молчания в память об обладателе «Золотого мяча» 1958 года Раймоне Копа. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.
Бронзовый призер чемпионата мира — 1958 Копа скончался в пятницу на 86-м году жизни. Трижды он становился обладателем Кубка европейских чемпионов — все в составе мадридского «Реала» (1956, 1958, 1959). Копа является четырехкратным чемпионом Франции и двукратным победителем чемпионата Испании.
Матчи 28-го тура пройдут
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