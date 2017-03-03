Фернандо Торрес выписан из больницы после полученной травмы головы

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В матче 23-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1) Торрес в падении

ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. Около пяти минут врачи оказывали ему помощь, после чего его унесли с поля на носилках.

«Спасибо всем за ваши теплые сообщения. Я надеюсь, что вернусь на поле в ближайшее время», — обратился к болельщикам Торрес.

В текущем сезоне чемпионата Испании 32-летний Торрес забил пять голов и отдал три голевые передачи в 20 матчах.