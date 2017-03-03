Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28959867/
3 марта 2017, 13:48 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Фернандо Торрес выписан из больницы после полученной травмы головы

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.

В последнем матче он потерял сознание. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче 23-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1) Торрес в падении
ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. Около пяти минут врачи оказывали ему помощь, после чего его унесли с поля на носилках.

«Спасибо всем за ваши теплые сообщения. Я надеюсь, что вернусь на поле в ближайшее время», — обратился к болельщикам Торрес.

В текущем сезоне чемпионата Испании 32-летний Торрес забил пять голов и отдал три голевые передачи в 20 матчах.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Расти казахстанским игрокам мешает лимит. В Европе такого нет - Станимир Стойлов

Я очень хочу, чтобы Чавес-младший победил Альвареса - Головкин

Головкин медлительный и допускает много ошибок. "Канело" побьет его - Мейвезер-младший