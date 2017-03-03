Кахабер Цхададзе: В «Кайрате» никто не считает «Астану» врагами. Мы же не на войне!
Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе поделился ожиданиями от матча с «Астаной» за Суперкубок Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
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— Поздравляю с началом сезона. Надеюсь, посмотрите много интересных игр в этом году. Извините, что нет рядом Исламхана. Погода внесла коррективы, поэтому решили поберечь поле и тренировку перенести на свою базу, — сказал Цхададзе на предматчевой
— Два предыдущих игр за Суперкубок закончились послематчевыми пенальти. Готовитесь к ним?
— Мы к игре готовимся.
— Будут ли
— Точно знаю, какой будет состав на матч. Завтра все увидите. Ребята готовятся. Слава Богу, состав подобрался хороший. По уровню он лучше, чем был в прошлом году.
— Вы посещали товарищеский матч «Астаны» на сборах. Что изменилось в ее игре?
— У нее своя философия игры. Не думаю, что игра команды сильно изменились. Но у них есть два новых игрока. Это Маевский и Лулаку, у Аздрена есть свои козыри. Хорошо играет в штрафной. Есть еще Жалмукан, перспективный игрок. «Астана» не стала слабее.
— Снова снег в Алматы. Это может повлиять на игру? Не боитесь проиграть как в Кубке Казахстана?
— Погода для всех одинакова. В Кубке Казахстана
— Почему не купили еще одного форварда?
— Зимой все футболисты находятся на контрактах. Непросто найти нужного игрока. Но команда заинтересована в усилении. Селекционная служба работает. Нужен хороший игрок. Селекция не закончилась.
— Считаете ли «Астану» врагом «Кайрата»?
— Нет. Мы же не на войне. Но с ней получаются принципиальные игры.
— Как вам Турысбек?
— Поменяли ему позицию. Он сейчас играет в нападении. Мы им довольны. У нас футболисты не делятся на первый и второй составы. Все они игроки основного состава. Каждый игрок важен для нас. Кто будет лучше готов, тот будет играть.
— Что скажете о новой формуле чемпионата?
— Хороший формат. При двух шестерках зрители не следили за игрой команд из второй шестерки. Давайте об этом скажем честно.
— Будут ли легионеры у вашей команды, выступающей в первой лиге?
— Да. Хотя основном будут задействованы местные футболисты.
— Кто у «Кайрата» капитан вм разделке?
— Тренер. А так капитан команды Исламхан,
Матч между «Кайратом» и «Астаной» за Суперкубок пройдет 4 марта в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 15:00 по времени Астаны.
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