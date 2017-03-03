В следующем сезоне в Англии могут ввести видеоповторы

По информации The Telegraph, первые официальные испытания техники планируют провести в матче за Суперкубок Англии 2017 года.



В ноябре прошлого года сообщалось, что в текущем сезоне проводится тестирование видеоповторов, но видеоассистенты не могут контактировать с арбитрами. Тогда эксперты определили, что минимум 2−4 решения арбитра могли быть рассмотрены видеоассистентами.



Руководство ассоциации футбола Англии хотело опробовать систему в матче за суперкубок текущего сезона между «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (2:1), но в конечном итоге от этой идеи было решено отказаться.



Ожидается, что видеоассистенты будут работать также на матчах Кубка Англии и Кубка лиги. Для использования технологии в Кубке лиги необходимо также одобрение Футбольной лиги (EFL).