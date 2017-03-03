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3 марта 2017, 12:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В следующем сезоне в Англии могут ввести видеоповторы

Начиная с сезона-2017/18 в Англии могут ввести видеоповторы.

По информации The Telegraph, первые официальные испытания техники планируют провести в матче за Суперкубок Англии 2017 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в текущем сезоне проводится тестирование видеоповторов, но видеоассистенты не могут контактировать с арбитрами. Тогда эксперты определили, что минимум 2−4 решения арбитра могли быть рассмотрены видеоассистентами.

Руководство ассоциации футбола Англии хотело опробовать систему в матче за суперкубок текущего сезона между «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (2:1), но в конечном итоге от этой идеи было решено отказаться.

Ожидается, что видеоассистенты будут работать также на матчах Кубка Англии и Кубка лиги. Для использования технологии в Кубке лиги необходимо также одобрение Футбольной лиги (EFL).
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