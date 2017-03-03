«Астана». В ту же степь

На самом деле, за эти три года в столичном клубе, кажется, все, — от сотрудников клининговой службы до первого руководителя, — настолько прониклись психологией победителей, настолько обрели веру, что футбольной «Астане» все по плечу, что ничего иного, кроме постановки традиционно максимальных задач, от столичного клуба и ждать не приходится. Новый сезон — и все сначала: борьба за результат на всех фронтах.



Что ж, «Астана» сама приучила всех казахстанских любителей футбола к тому, что теперь от нее в любом соревновании, где участвует клуб с именем столицы нашего государства, ждут только результатов, которыми поклонники команды могут гордиться. Неизменный чемпион нашей страны трех последних сезонов сам задрал перед собой планку на впечатляющую высоту и должен теперь соответствовать заявленным высоким амбициям. Но в «Астане», кажется, нисколько и не сокрушаются относительно того, что от них в очередной раз ожидают, и требуют даже, чего-то почти невозможного. Столичная дружина просто готовится к старту в новом сезоне в рабочем режиме.



Нельзя, конечно, не отметить, что проблемы с финансовым «фэйр плей», возникшие у ФК «Астана», создали достаточно серьезные препоны в вопросе формирования качественнного состава обновленной команды. Справедливости ради: если бы на такой континентальный уровень пробился какой-то другой наш клуб, проблем с УЕФА у него было бы не меньше — больше, скорее. Непривычен и непонятен европейским футбольным чиновникам сам главный принцип существования клубного футбола в Казахстане, когда финансирование подавляющего большинства существующих профессиональных ФК осуществляется у нас из государственных средств. В связи с введенными санкциями «Астана» не смогла привлечь в свой состав в межсезонье-2016/2017 всех тех исполнителей, которых хотели видеть в ее рядах клубное руководство и тренерский штаб. И зарплатную ведомость разгружать назрела к тому же необходимость, в связи с чем были отпущены в другие клубы некоторые футболисты, считавшиеся игроками основного состава или близкими к нему. Кто-то из них получит возможность вернуться в «Астану» летом, когда настанет пора финальной подготовки к старту в новом еврокубковом сезоне, другие уже отдали столичной дружине практически все, что было в их возможностях, и теперь, соответственно, будут стараться приносить пользу другим клубам.



Как бы то ни было, а задач выступить по максимуму на внутреннем уровне с «Астаны» тоже никто не снимал. Для чего и игровой состав столичному клубу необходим соответствующий. Если посмотреть на список тех футболистов, что включены на данный момент в заявку клуба на сезон 2017 года, то игровой коллектив этот выглядит вполне квалифицированным и боеспособным. По казахстанским меркам, такая дружина способна на многое. И на отстаивание завоеванных годом ранее регалий — в том числе.



Конечно, многое будет зависеть от того, как вольются в сыгранный коллектив новички, однако на предсезонных УТС все они в этом плане проявили себя с самой лучшей стороны — и хорошо знакомый отечественным любителям футбола талантливый Роман Муртазаев, пришедший из «Иртыша», и поражавший во втором полугодии 2016-го своей высокой результативностью румынскую Лигу I итальянский косовар Аздрен Лулаку, и не чурающийся никакой работы на поле трудолюбивый белорус Иван Маевский. Можно ожидать, что в новых условиях рядом с более сильными партнерами по команде окажется в состоянии выстрелить и молодой Дидар Жалмукан, перебравшийся в столицу из Актобе. А вернувшемуся из аренды Евгению Постникову привыкать к своим старым (не в плане возраста) одноклубникам вообще никакой необходимости нет.



В целом, все заявленные в составе «Астаны» на сезон-2017 игроки, думается, прекрасно понимают, что от выступлений в весенней части сезона зависят как их собственная дальнейшая судьба в столичном игровом коллективе, так и возможные достижения клуба в этом году. А потому думать, что кто-то из игроков чемпиона страны может играть на старте национального чемпионата спустя рукава, не приходится. У Станимира Стоилова не забалуешь.



Прогноз Sports.kz: 1−2 место КПЛ-2017.



Заявка «Астаны» на сезон 2017 года:



Вратари: № 1 Ненад Эрич (1982), № 35 Александр Мокин (1981);



Защитники: № 4 Игорь Шитов (1986, Беларусь), № 5 Марин Аничич (1989, Босния и Герцеговина), № 15 Абзал Бейсебеков (1992), № 27 Юрий Логвиненко (1988), № 44 Евгений Постников (1986, «Вентспилс», Латвия), № 77 Дмитрий Шомко (1990);



Полузащитники: № 6 Неманья Максимович (1995, Сербия), № 7 Серикжан Мужиков (1989), № 18 Иван Маевский (1988, Беларусь, «Анжи», Россия), № 22 Геворг Наджарян (1998), № 31 Абай Жунусов (1995), № 71 Мади Жакипбаев (2000), № 73 Дидар Жалмукан (1996, «Актобе»);



Нападающие: № 10 Аздрен Лулаку (1988, Албания, «Газ Метан», Румыния), № 18 Патрик Твумаси (1994, Гана), № 30 Жуниор Кабананга (1989, Демократическая Республика Конго), № 45 Роман Муртазаев (1993, «Иртыш»), № 80 Владислав Прокопенко (2000);.



Из заканчивавших прошлый сезон игроками «Астаны» футболистов в заявку главной команды клуба на 2017 год не включены:

Рохер Каньяс (АПОЭЛ, Кипр), Джордже Деспотович, Асхат Тагыберген, Сергей Малый (все — «Тобол»), Танат Нусербаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Агим Ибраими, Биржан Кульбеков, Аманбол Алиев, Амир Калабаев.