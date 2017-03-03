Обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа скончался на 86-м году жизни

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Копа является бронзовым призером чемпионата мира 1958 года. Трижды он становился обладателем Кубка европейских чемпионов — все в составе мадридского «Реала» (1956, 1958, 1959). Копа является четырехкратным чемпионом Франции и двукратным победителем чемпионата Испании.

В составе сборной Франции Копа провел 45 матчей, в которых забил 18 мячей. В разные годы он выступал за команды «Анжерс» (1949−51), «Реймс» (1951−56, 1959−67) и «Реал» (1956−59). Француз является первым футболистом, удостоенным ордена Почетного легиона (1970).