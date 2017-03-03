Кахабер Цхададзе: «Астана» имеет свою философию

«“Астана” — стабильная команда, которая имеет свою философию и не отходит от нее. Команду покинул Каньяс, также изменения у них в середине поля и в нападении — добавился Лулаку, у которого есть свои козыри. Радикальных изменений в игре у них нет, есть только изменения в составе. К команде присоединились Муртазаев, Жалмукан — молодые и очень способные ребята. Не думаю, что их команда ослабится, скорее наоборот усилится», — сказал наставник алматинцев.