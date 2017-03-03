Кахабер Цхададзе: «Астана» имеет свою философию
Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе оценил уровень соперников из «Астаны» на предматчевой
пресс-конференции перед Суперкубком Казахстана, сообщает Sports.kz.
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«“Астана” — стабильная команда, которая имеет свою философию и не отходит от нее. Команду покинул Каньяс, также изменения у них в середине поля и в нападении — добавился Лулаку, у которого есть свои козыри. Радикальных изменений в игре у них нет, есть только изменения в составе. К команде присоединились Муртазаев, Жалмукан — молодые и очень способные ребята. Не думаю, что их команда ослабится, скорее наоборот усилится», — сказал наставник алматинцев.
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