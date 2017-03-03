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3 марта 2017, 11:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кахабер Цхададзе: «Астана» имеет свою философию

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе оценил уровень соперников из «Астаны» на предматчевой пресс-конференции перед Суперкубком Казахстана, сообщает Sports.kz.

Главный тренер <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Кахабер</span> Цхададзе оценил уровень соперников из <span class=error>Астаны</span> на <span class=error>предматчевой</span> <nobr>пресс-конференции</nobr> перед <span class=error>Суперкубком</span> Казахстана сообщает Sports.kz. Увеличить
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«“Астана” — стабильная команда, которая имеет свою философию и не отходит от нее. Команду покинул Каньяс, также изменения у них в середине поля и в нападении — добавился Лулаку, у которого есть свои козыри. Радикальных изменений в игре у них нет, есть только изменения в составе. К команде присоединились Муртазаев, Жалмукан — молодые и очень способные ребята. Не думаю, что их команда ослабится, скорее наоборот усилится», — сказал наставник алматинцев.

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«Астана». В ту же степь

«Астана». В ту же степь

Трижды подряд первые. Именно в таком статусе вступает в новый сезон сильнейший футбольный клуб Казахстана трех последних сезонов столичная «Астана». Каждый год его команда не устает доказывать, что на данный момент в пределах родной страны равных ей нет. Несложно догадаться, что и в этом сезоне дружина из столицы нашего государства каких-то послаблений себе давать вовсе не собирается.
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