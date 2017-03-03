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3 марта 2017, 11:37 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Егор Филипенко восстановился после травмы

Белорусский защитник «Маккаби» Тель-Авив Егор Филипенко не принимал участия в последних играх команда из-за травмы.

Белорусский защитник <span class=error>Маккаби</span> <nobr>Тель-Авив</nobr> Егор <span class=error>Филипенко</span> не принимал участия в последних играх команда <nobr>из-за </nobr>травмы. Увеличить
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«Егор Филипенко успешно восстановился после травмы и теперь он полностью готов играть», — как передает by.tribuna.com, сообщили в пресс-службе клуба.

В ответном матче ¼ финала Кубка Израиля против «Петах-Тиквы» (2:1, первый матч — 1:0) Егор остался на скамейке запасных. Всего в нынешнем сезоне на счету Филипенко 10 матчей. Следующий матч «Маккаби» проведет 5 марта против «Хапоэля» (Ашкелон) в рамках чемпионата Израиля.

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