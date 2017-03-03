Егор Филипенко восстановился после травмы
Белорусский защитник «Маккаби»
Тель-Авив Егор Филипенко не принимал участия в последних играх команда из-за травмы.
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«Егор Филипенко успешно восстановился после травмы и теперь он полностью готов играть», — как передает by.tribuna.com, сообщили в
В ответном матче ¼ финала Кубка Израиля против «Петах-Тиквы» (2:1, первый матч — 1:0) Егор остался на скамейке запасных. Всего в нынешнем сезоне на счету Филипенко 10 матчей. Следующий матч «Маккаби» проведет 5 марта против «Хапоэля» (Ашкелон) в рамках чемпионата Израиля.
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