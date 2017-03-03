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3 марта 2017, 11:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от услуг хавбека МЮ Феллайни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни мог продолжить карьеру в Китае.

Во время зимнего трансферного окна представители футболиста предложили услуги игрока «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но китайскому клубу 29-летний хавбек оказался не нужен. Наставник китайской команды Фабио Каннаваро подтвердил информацию.

«Нам предложили Феллайни, но я сказал агенту, что ищу игрока другого профиля», — цитирует Каннаваро Daily Mail.

В январе Маруан Феллайни, который в нынешнем сезоне принял участие всего в 19 матчах АПЛ, продлил контракт до 2018 года.

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