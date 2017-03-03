«Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от услуг хавбека МЮ Феллайни

Во время зимнего трансферного окна представители футболиста предложили услуги игрока «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но китайскому клубу 29-летний хавбек оказался не нужен. Наставник китайской команды Фабио Каннаваро подтвердил информацию.



«Нам предложили Феллайни, но я сказал агенту, что ищу игрока другого профиля», — цитирует Каннаваро Daily Mail.



В январе Маруан Феллайни, который в нынешнем сезоне принял участие всего в 19 матчах АПЛ, продлил контракт до 2018 года.