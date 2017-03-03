«Кайрат». Новый поход за «золотом»

Нет никаких сомнений, что именно между этими соперниками и разгорятся главные бои на внутренних наших футбольных фронтах. Но, в то же самое время, именно от «Кайрата» с «Астаной» мы все вправе ждать успешных выступлений на еврокубковой арене, а потому к этим двум клубам будет приковано пристальное внимание всего футбольного Казахстана в новом сезоне.



Как не раз уже отмечалось в ходе межсезонья, впервые получивший возможность провести предсезонную подготовку «Кайрата» Кахабер Цхададзе кадровой революции в составе совершать не стал, Да в ней и не было, если уж на то пошло, острой необходимости. На самом деле, алматинцам требовались точечные изменения в их рядах, которые, собственно, и были успешно произведены. И, как кажется уже сейчас, они только сделали дружину из южной столицы конкурентоспособнее.



Из покинувших состав «Кайрата» по окончании прошлого сезона футболистов серьезной потерей для команды можно, пожалуй, считать разве что собравшегося повесить бутсы на гвоздь Анатолия Тимощука. Да и то — большей частью все же из-за авторитета и лидерских качеств прославленного украинца, тогда как в игровом плане он в 2016-м уже не дотягивал до себя самого образца предыдущего сезона. Распиаренный в России чилиец Герсон Асеведо в состав «Кайрата» явно не вписался. Восстановление травмированного в прошлом сезоне Бруно Соареса по некоторым причинам слишком затянулось. Что касается Леандре Тавамбы, то этот форвард получал в прошлом сезоне маловато игрового времени — однако на большее ему и в 2017-м претендовать было слишком сложно, пожалуй. Уход же Аслана Дарабаева и Виталия Ли, возможно, пойдет на пользу самим достаточно способным игрокам — в «Кайрате» они на статус исполнителей первых ролей явно не тянули, а в других клубах, возможно, еще заявят о себе.



В принципе, бразильского центрального защитника вряд ли можно сейчас считать серьезной потерей для алматинцев — он и так не играл из-за травмы с апреля прошлого года. К тому же еще в прошлом году кайратовцами была подыскана заменБруно Соаресу, а в лице испанца Сесара Арсо. Сейчас пару центрбеков вместе с ним в алматинской дружине составляет Жарко Маркович, а при необходимости на этой позиции в состоянии также сыграть Тимур Рудосельский и пришедший из «Иртыша» Елдос Ахметов. Универсальный новобранец «Кайрата» вообще кажется достаточно полезным приобретением для алматинцев — ведь воспитанник таразского футбола имеет немалый опыт выступлений и на флангах обороны, где в прошлом году у дружины из южной столицы периодически возникали проблемы справа.



Что касается полузащиты, то здесь, представляется, «Кайрат» усилил свои позиции. Очень интересным исполнителем выглядит Иво Иличевич, который в состоянии добавить команде креатива в организации атакующих действий. Что касается Георгия Жукова, то все мы знаем прекрасно, какой большой объем черновой работы выполнял этот игрок в свое время в составе «Астаны» — в том числе и в матчах группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Есть еще вернувшийся из аренды в «Махтаарале» Ойбек Балтабаев, но этому игроку пробиться в нынешний состав алматинцев будет очень сложно.



По большому счету, не получила заметного усиления до сих пор у «Кайрата» лишь линия нападения. Однако не надо забывать: до 3 апреля время еще есть, а Кахабер Цхададзе говорил недавно, что его устраивает уровень игры, который демонстрировал на острие атаки в контрольных поединках Бауыржан Турысбек. Нужно ведь понимать, что с Жераром Гоу в составе почти любой его сменщик будет получать очень мало игрового времени. Ну, а в случае нужды, центрфорварда у алматинцев и Андрей Аршавин в состоянии качественно сыграть. Почему, собственно, — нет?



В целом, представляется, что с приходом новых исполнителей, «Кайрат» станет еще непредсказуемее и будет гибче тактически. Ни для кого не секрет, что алматинцы в чемпионате страны ставят перед собой только одну цель — завоевание золотых наград и титула сильнейшей команды Казахстана. Будет очень интересно понаблюдать, как дружина из южной столицы будет пытаться взойти на верхнюю ступень пьедестала почета турнира КПЛ-2016 в новом сезоне.



Прогноз Sports.kz: 1−2 место КПЛ-2017.



Заявка «Кайрата» на сезон 2017 года:



Вратари: № 1 Владимир Плотников (1986), № 27 Стас Покатилов (1992), № 30 Олег Грубов (1996);



Защитники: № 2 Тимур Рудосельский (1994), № 4 Елдос Ахметов (1990, «Иртыш»), № 5 Гафуржан Суюмбаев (1990), № 6 Жарко Маркович (1987, Сербия), № 13 Ермек Куантаев (1990), № 14 Сесар Арсо (1986, Испания);



Полузащитники: № 3 Ян Вороговский (1996), № 7 Исламбек Куат (1993), № 8 Михаил Бакаев (1987), № 9 Бауыржан Исламхан (1993), № 10 Исаэль (1988), № 15 Бауыржан Турысбек (1991), № 16 Ойбек Балтабаев (1994, «Махтаарал»), № 19 Станислав Лунин (1993), № 20 Иво Иличевич (1986, Хорватия, «Анжи», Россия), № 23 Георгий Жуков (1994, «Урал», Россия), № 28 Андрей Аршавин (1981, Россия);



Нападающие: № 11Жерар Гоу (1988, Кот-д’Ивуар), № 22 Мадияр Раимбек (1995).



Из заканчивавших прошлый сезон игроками «Кайрата» футболистов в заявку главной команды клуба на 2017 год не включены:

Леандре Тавамба («Партизан», Белград, Сербия), Виталий Ли («Атырау»), Аслан Дарабаев («Иртыш»), Нурлан Даиров («Окжетпес»), Андрей Сидельников («Актобе»), Бруно Соарес («Ордабасы»), Анатолий Тимощук (завершил игровую карьеру), Герсон Асеведо.