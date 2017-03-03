«Интер» готов предложить «Роме» € 40 млн за Стротмана

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Представители «Интера» уже выходили на окружение игрока, чтобы узнать о возможном переходе хавбека во время летнего трансферного окна. Нерадзурри готовы выложить за 27-летнего голландца € 40 млн. В случае перехода зарплата Стротмана составит € 5 млн в год плюс бонусы.



Контракт Кевина Стротмана с «Ромой» действует до лета 2018 года, и столь щедрое предложение может побудить римлян продать хавбека, на счету которого 24 матча в текущем сезоне итальянской Серии А. Стротман 23 раза выходил на поле с первых минут, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.