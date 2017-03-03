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3 марта 2017, 11:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» готов предложить «Роме» € 40 млн за Стротмана

Тренерский штаб миланского «Интера» заинтересован в полузащитнике «Ромы» Кевине Стротмане.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Представители «Интера» уже выходили на окружение игрока, чтобы узнать о возможном переходе хавбека во время летнего трансферного окна. Нерадзурри готовы выложить за 27-летнего голландца € 40 млн. В случае перехода зарплата Стротмана составит € 5 млн в год плюс бонусы.

Контракт Кевина Стротмана с «Ромой» действует до лета 2018 года, и столь щедрое предложение может побудить римлян продать хавбека, на счету которого 24 матча в текущем сезоне итальянской Серии А. Стротман 23 раза выходил на поле с первых минут, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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