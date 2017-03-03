Чигринский из-за травмы пропустит от четырёх до шести недель
Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков. Чигринский получил травму в начале матча Кубка Греции против «Платаниаса».
«Несколько дней назад я поздравлял Диму Чигринского с дебютным голом в футболке АЕК, а вчера в четвертьфинале Кубка Греции Дима сломал руку. Сегодня ему сделали непростую операцию, которая длилась около трёх часов. Сроки восстановления от 4 до 6 недель.
Я верю в Чиги и хочу его поддержать в этот непростой период в его карьере. Он настоящий мужчина и настоящий профессионал своего дела. Димитрис, я жду тебя снова на поле, ты — эталон украинского футбола», — написал Панков в «Инстаграме».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter