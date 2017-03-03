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3 марта 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Чигринский из-за травмы пропустит от четырёх до шести недель

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.

Защитник греческого <span class=error>АЕК</span> Дмитрий <span class=error>Чигринский</span> выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. Увеличить
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Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков. Чигринский получил травму в начале матча Кубка Греции против «Платаниаса». Из-за повреждения игрок покинул поле уже на 5-й минуте.

«Несколько дней назад я поздравлял Диму Чигринского с дебютным голом в футболке АЕК, а вчера в четвертьфинале Кубка Греции Дима сломал руку. Сегодня ему сделали непростую операцию, которая длилась около трёх часов. Сроки восстановления от 4 до 6 недель.

Я верю в Чиги и хочу его поддержать в этот непростой период в его карьере. Он настоящий мужчина и настоящий профессионал своего дела. Димитрис, я жду тебя снова на поле, ты — эталон украинского футбола», — написал Панков в «Инстаграме».

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