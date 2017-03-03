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3 марта 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Нападающий «Атлетико» Торрес, получивший травму головы, заявил, что отделался испугом

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» 32-летний Фернандо Торрес, получивший травму головы во время матча 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», заявил, что отделался испугом и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Встреча «Депортиво» — «Атлетико» прошла в четверг в Ла-Корунье и завершилась вничью — 1:1. Форвард получил травму на 85-й минуте, когда неудачно ударился головой о газон после столкновения с одним из игроков хозяев поля. Он на время потерял сознание, и медики более пяти минут оказывали ему первую помощь на поле, после чего Торрес был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Обследование показало, что игрок избежал серьезных повреждений.

«Большое спасибо всем, что волновались за меня и за ваши сообщения в мою поддержку. Я отделался испугом. Надеюсь вернуться очень скоро», — приводит слова Торреса официальный сайт «Атлетико».

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