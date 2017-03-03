Нападающий «Атлетико» Торрес, получивший травму головы, заявил, что отделался испугом
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» 32-летний Фернандо Торрес, получивший травму головы во время матча 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», заявил, что отделался испугом и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Встреча «Депортиво» — «Атлетико» прошла в четверг в
«Большое спасибо всем, что волновались за меня и за ваши сообщения в мою поддержку. Я отделался испугом. Надеюсь вернуться очень скоро», — приводит слова Торреса официальный сайт «Атлетико».
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