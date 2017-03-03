«Зелёная армия Пекина». Кто такие китайские ультрас

Но они существуют. Да, подавляющее большинство футбольных болельщиков в Китае — поклонники «Манчестер Юнайтед», «Реала», «ПСЖ» и так далее, местные клубы у них далеко не на первых местах. Но есть, есть и настоящие фанаты. У некоторых групп есть даже своя история. Например, у «Зелёной армии Пекина», к которой относятся самые преданные фанаты клуба «Бейцзин Гоань».



Откуда они взялись

Профессиональный статус «Бейцзин Гоань» получил в 1992 году, через 50 лет после основания. Но фан-база у команды существовала и раньше. Пекинские фанаты отличались агрессивным поведением. Именно они разбили 28 машин после поражения сборной Китая от сборной Гонконга в 1985 году. С тех пор как их любимая команда стала профессиональной, энергия была направлена в более конструктивное русло: у них появился враг.



«Бейцзин Гоань» смертельно враждует с «Шанхай Шеньхуа». Шанхай и Пекин — важнейшие города страны, выполняющие немного разные функции (финансовый и административный центры соответственно), и между ними существует определённый культурный антагонизм. Главные клубы городов стали центрами этого антагонизма. Матчи между ними называют «дерби Китая». После того как в 1997 году «Бейцзин Гоань» выиграл у «Шанхай Шеньхуа» со счётом 9:1, в Шанхае начались беспорядки.

Но достаётся и другим болельщикам. В 2002 году после победы над другой командой из Шанхая, «Жонгуйян», пекинские фанаты погнались за болельщиками гостей за пределами стадиона, перегородили шоссе и заблокировали движение, причём полиция не могла восстановить порядок несколько часов.



Кажется, китайские фанаты вдохновляются не английскими, а итальянскими группировками. Трогательная растяжка «Мы всегда будем Курвой Норд» на выездном матче.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Beijing Guoan fans made a good showing in Nanjing, making it seem like a home match <a href="//t.co/Ud1JXqPkZd">pic.twitter.com/Ud1JXqPkZd</a></p>— modernleifeng (@modernleifeng) <a href="https://twitter.com/modernleifeng/status/320372245467914240">6 апреля 2013 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Какие они

В книге «Футбол идёт на Восток», посвящённой футбольной культуре в азиатском регионе, отмечается, что китайские болельщики почти никогда не планируют беспорядки заранее. Как правило, незаконные акции происходили спонтанно, под воздействием эмоций. В этом огромное отличие от европейских фирм, которые не только разрабатывали планы таких действий, но и подчас (фанаты «Лацио», «Вест Хэма», «Арсенала» и др.) имели продуманную стратегию запугивания «врагов» и полиции. Подобного в Китае (пока) нет. Поэтому власти просто ведут учёт правонарушений, согласно которому присваивают поклонникам разных клубов определённую степень «неблагонадёжности».



Обратной связи с клубом у фанатов нет. То есть руководство готово предоставлять скидки на атрибутику, но группы «Зелёные крылья», «Зелёные флаги», «Гвардия» и другие группировки, которые вместе образуют «Зелёную армию», отказались от этой финансовой помощи, чтобы не зависеть от клуба.



Они разучивают кричалки, особые приветственные жесты и ходят на матчи большими группами — как в любой другой стране мира. Домашний стадион их команды называется «Стадион рабочих», он вмещает 65 тыс. зрителей, а средняя заполняемость по ходу составляет примерно 40 тыс. зрителей. Неплохо для Суперлиги, в два раза выше, чем в целом по турниру. Одна из особенностей «Зелёной армии» — отработанные слаженные действия во время матчей. Другая — они не ходят перекусить во время перерыва, только после финального свистка. Футбольные татуировки только входят в моду: пока это редкость. Оцените масштаб цветовой поддержки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Super League round 22 attendance | highest: Beijing Guoan v Lifan 31,801 - average: 19,500 <a href="https://twitter.com/hashtag/CSL?src=hash">#CSL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/football?src=hash">#football</a> ?? <a href="https://t.co/w2hBIZ2lco">pic.twitter.com/w2hBIZ2lco</a></p>— FCInsider (@followFCInsider) <a href="https://twitter.com/followFCInsider/status/765456712681852930">16 августа 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что они поют

Главный чант «армии» представляет собой текст на мотив популярной китайской панк-песни. «Поднимем кулак к небу, братья! Прольём кровь, слёзы и пот ради победы!». Традиция Северной трибуны «Стадиона рабочих» — бой барабанов по ходу матча. Чтобы выразить одобрение, болельщики хором кричат несколько слов, которые нельзя использовать в прессе. Речь об интимных местах коровы, и это высшая похвала, которую может получить футболист «Бейцзин Гоань».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/PhotoOfTheDay?src=hash">#PhotoOfTheDay</a>: Ultra-Supporters and fans of Beijing Guoan celebrate against Chongquin Lifan FC. <a href="https://t.co/PS1eYH2PSK">pic.twitter.com/PS1eYH2PSK</a></p>— The Culture Division (@TheCultureDivis) <a href="https://twitter.com/TheCultureDivis/status/773947941551738880">8 сентября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Состав команды позволяет рассчитывать в лучшем случае на место в тройке. В ней играют Ренато Аугусто, который пару лет провёл в «Байере», и даже бывший футболист дубля «Барселоны» Хонатан Сориано, многие клубы укомплектованы более качественными легионерами. Да и тренер Хосе Гонсалес имеет в резюме лишь годы работы в «Мурсии», «Гранаде» и «Кадисе». Но на каждом матче Северная трибуна поёт о скором чемпионстве.