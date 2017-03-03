Межсезонье КПЛ. Почему Чижов покинул расположение «Окжетпеса»

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Для «Окжетпеса» это потеря. Все же Владимир Муханов рассчитывал на футболиста, который в последние два сезона был столпом его обороны. Однако незадолго до начала чемпионата игрок решил вернуться на родину, в связи с чем главному тренеру на вакантную позицию необходимо подыскивать другого центрбека. При этом в кокшетауском клубе представили так, что решение защитника уйти было продиктовано семейными обстоятельствами.

Думается, данная формулировка не совсем соответствует действительности, потому как для профессионала не проблема, в какой стране поддерживать свой уровень. Если бы и в самом деле проблемы носили семейный характер, то для него не представлялось бы возможным сконцентрироваться на любимом деле.

Истинная причина, вероятнее всего, заключается в другом, а именно в спортивной составляющей. Чижов перебрался в Казахстан не от хорошей жизни, поскольку в своей стране оказался не востребован. Например, на момент перехода в «Шахтер» его трансферная стоимость составляла два миллиона долларов и эту сумму, если верить СМИ, донецкому клубу пришлось выложить «Ворскле». С ним связывали большие надежды, но заиграть у Мирчи Луческу не смог. Как итог, на правах аренды был вынужден отправиться в «Ильичевец» и «Севастополь». Увы, и в этих командах не зацепился за свой шанс.

Впоследствии не прошел просмотр в «Кайрате» и только в «Окжетпесе» на него обратили внимание.

А сейчас представилась прекрасная возможность снова поиграть в премьер-лиге Украины, вследствие чего и заключил годичный контракт с «Ворсклой». Как-никак УПЛ по своему уровню и привлекательности будет повыше казахстанского чемпионата. Кроме того, «Ворскле» не грозит вылет в первую лигу. Команда Василия Сачко идет на седьмом месте и имеет все шансы продвинуться вверх по турнирной лестнице.

Понятно, что футболист волен сам принимать решение в вопросе дальнейшей игровой карьеры. Вот только нужно всегда оставаться честным перед самим собой и клубом, а не прикрываться семейными обстоятельствами. Тем более «Окжетпес» в свое время предоставил защитнику недостающую игровую практику.

Добавим лишь, что 30-летний Александр Чижов перешел в кокшетауский клуб в 2015 году. За два сезона провел 56 матчей, забил два гола. В межсезонье из «Окжетпеса» ушли 15 футболистов, пришло столько же новых игроков.