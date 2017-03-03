Фанаты «Боруссии» Д угрожают Ватцке смертью, делом занимается полиция
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии»
Ханс-Йоахим Ватцке получил от радикально настроенных болельщиков клуба угрозы относительно расправы над ним, сообщает интернет-издание Sport1.
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Видимо, что-то случилось...
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В Интернете ультрас выложили фотографии со следующими словами: «Скоро твоя мечта закончится, и ты окажешься в багажнике автомобиля».
На это тут же отреагировала полиция и начала заниматься делом.
После недавних событий, связанных с нападением болельщиков «Боруссии» на поклонников «РБ Лейпциг», Ватцке раскритиковал поведение фанатов, сказав, что сам с ними не имеет ничего общего.
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