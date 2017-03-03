Фанаты «Боруссии» Д угрожают Ватцке смертью, делом занимается полиция

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В Интернете ультрас выложили фотографии со следующими словами: «Скоро твоя мечта закончится, и ты окажешься в багажнике автомобиля».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Dortmund: Morddrohungen gegen Watzke, Geschäftsführer <a href="https://twitter.com/hashtag/bvb?src=hash">#bvb</a>. Direkt daneben das Logo der Gruppe "Riot 0231". Quelle: <a href="https://t.co/aVbNK6HSZM">https://t.co/aVbNK6HSZM</a> <a href="https://t.co/CmeZ4JZVbV">pic.twitter.com/CmeZ4JZVbV</a></p>— Danny Hollek (@dannytastisch) <a href="https://twitter.com/dannytastisch/status/837349511676772353">2 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На это тут же отреагировала полиция и начала заниматься делом.



После недавних событий, связанных с нападением болельщиков «Боруссии» на поклонников «РБ Лейпциг», Ватцке раскритиковал поведение фанатов, сказав, что сам с ними не имеет ничего общего.