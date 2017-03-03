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3 марта 2017, 11:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты «Боруссии» Д угрожают Ватцке смертью, делом занимается полиция

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке получил от радикально настроенных болельщиков клуба угрозы относительно расправы над ним, сообщает интернет-издание Sport1.

Фанаты Боруссии Д угрожают Ватцке смертью делом занимается полиция - Фото Увеличить
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В Интернете ультрас выложили фотографии со следующими словами: «Скоро твоя мечта закончится, и ты окажешься в багажнике автомобиля».

На это тут же отреагировала полиция и начала заниматься делом.

После недавних событий, связанных с нападением болельщиков «Боруссии» на поклонников «РБ Лейпциг», Ватцке раскритиковал поведение фанатов, сказав, что сам с ними не имеет ничего общего.

Боруссия Д
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