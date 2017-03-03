«Ювентус» предложил «Арсеналу» €30 млн за футболиста Алексиса Санчеса

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Отмечается, что руководство «Ювентуса» надеется опередить французский «Пари Сен-Жермен», который также претендует на игрока, и выкупить права на 28-летнего нападающего.

В текущем сезоне Санчес провел в составе «Арсенала» 34 матча во всех турнирах, на его счету 20 забитых мячей и 16 голевых передач. Чилиец выступал в Италии с 2006 по 2011 год, когда играл в составе «Удинезе». Затем Санчес выступал в «Барселоне» (2011−2014) и «Арсенале».

За национальную сборную Чили Санчес сыграл 106 матчей и забил 36 мячей. В составе команды Чили нападающий дважды выигрывал Кубок Южной Америки (2015, 2016).