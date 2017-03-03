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3 марта 2017, 9:23 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ювентус» предложил «Арсеналу» €30 млн за футболиста Алексиса Санчеса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» сделал предложение английскому «Арсеналу» о покупке чилийского нападающего Алексиса Санчеса за 30 млн евро. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

<em>МОСКВА 3 марта. /ТАСС/.</em> Итальянский футбольный клуб <span class=error>Ювентус</span> сделал предложение английскому Арсеналу о покупке чилийского нападающего <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span> за 30 млн евро. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport. Увеличить
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Отмечается, что руководство «Ювентуса» надеется опередить французский «Пари Сен-Жермен», который также претендует на игрока, и выкупить права на 28-летнего нападающего.

В текущем сезоне Санчес провел в составе «Арсенала» 34 матча во всех турнирах, на его счету 20 забитых мячей и 16 голевых передач. Чилиец выступал в Италии с 2006 по 2011 год, когда играл в составе «Удинезе». Затем Санчес выступал в «Барселоне» (2011−2014) и «Арсенале».

За национальную сборную Чили Санчес сыграл 106 матчей и забил 36 мячей. В составе команды Чили нападающий дважды выигрывал Кубок Южной Америки (2015, 2016).

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