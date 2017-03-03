«Ювентус» предложил «Арсеналу» €30 млн за футболиста Алексиса Санчеса
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» сделал предложение английскому «Арсеналу» о покупке чилийского нападающего Алексиса Санчеса за 30 млн евро. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отмечается, что руководство «Ювентуса» надеется опередить французский «Пари Сен-Жермен», который также претендует на игрока, и выкупить права на 28-летнего нападающего.
В текущем сезоне Санчес провел в составе «Арсенала» 34 матча во всех турнирах, на его счету 20 забитых мячей и 16 голевых передач. Чилиец выступал в Италии с 2006 по 2011 год, когда играл в составе «Удинезе». Затем Санчес выступал в «Барселоне» (2011−2014) и «Арсенале».
За национальную сборную Чили Санчес сыграл 106 матчей и забил 36 мячей. В составе команды Чили нападающий дважды выигрывал Кубок Южной Америки (2015, 2016).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter