Фернандо Торрес выразил надежду, что быстро оправится от травмы головы
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес выразил надежду, что в ближайшее время сможет оправится от травмы головы и вернется на поле в составе своей команды. Об этом сам Торрес написал на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.
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В концовке матча 25-го тура чемпионата Испании по футболу между «Депортиво» и «Атлетико» Торрес упал, ударившись головой о газон, после столкновения с игроком «Депортиво». 32-летний форвард потерял сознание и был отправлен в больницу.
«Спасибо всем за беспокойство и слова поддержки. Это был лишь страшный эпизод. Надеюсь, что очень скоро смогу вернуться», — написал Торрес.
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