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3 марта 2017, 9:20 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Фернандо Торрес выразил надежду, что быстро оправится от травмы головы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес выразил надежду, что в ближайшее время сможет оправится от травмы головы и вернется на поле в составе своей команды. Об этом сам Торрес написал на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Форвард Атлетико получил <nobr>черепно-мозговую</nobr> травму ударившись о газон при падении. Увеличить
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В концовке матча 25-го тура чемпионата Испании по футболу между «Депортиво» и «Атлетико» Торрес упал, ударившись головой о газон, после столкновения с игроком «Депортиво». 32-летний форвард потерял сознание и был отправлен в больницу. Пресс-служба клуба сообщила, что вскоре после инцидента Торрес пришел в сознание, а обследование в госпитале показало, что серьезных травм у футболиста не обнаружено.

«Спасибо всем за беспокойство и слова поддержки. Это был лишь страшный эпизод. Надеюсь, что очень скоро смогу вернуться», — написал Торрес.

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Клуб: Футболист Торрес не получил серьезных травм при падении и находится в сознании

Клуб: Футболист Торрес не получил серьезных травм при падении и находится в сознании

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес не получил серьезных повреждений при падении в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу против «Депортиво». Об этом ссообщает пресс-служба «Атлетико».
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