Фернандо Торрес выразил надежду, что быстро оправится от травмы головы

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В концовке матча 25-го тура чемпионата Испании по футболу между «Депортиво» и «Атлетико» Торрес упал, ударившись головой о газон, после столкновения с игроком «Депортиво». 32-летний форвард потерял сознание и был отправлен в больницу. Пресс-служба клуба сообщила, что вскоре после инцидента Торрес пришел в сознание, а обследование в госпитале показало, что серьезных травм у футболиста не обнаружено.

«Спасибо всем за беспокойство и слова поддержки. Это был лишь страшный эпизод. Надеюсь, что очень скоро смогу вернуться», — написал Торрес.