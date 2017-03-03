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3 марта 2017, 9:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Клуб: Футболист Торрес не получил серьезных травм при падении и находится в сознании

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес не получил серьезных повреждений при падении в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу против «Депортиво». Об этом ссообщает пресс-служба «Атлетико».

32-летний нападающий Атлетико потерял сознание ударившись головой о газон после падения в матче чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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«Фернандо Торрес получил повреждение в области шеи и головы. Никаких травматических изменений не обнаружено. Фернандо находится в сознании и проведет ближайшую ночь в госпитале», — говорится в сообщении.

На 84-й минуте матча 32-летний Торрес при падении ударился головой о газон после столкновения с футболистом «Депортиво» и потерял сознание. Одноклубники Торреса сразу попытались оказать помощь нападающему, после чего его в сопровождении медицинского штаба «Атлетико» унесли на носилках с поля. В подтрибунном помещении футболист пришел в сознание.

Встреча в Ла-Корунье завершилась со счетом 1:1.

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Фернандо Торрес выразил надежду, что быстро оправится от травмы головы

Фернандо Торрес выразил надежду, что быстро оправится от травмы головы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес выразил надежду, что в ближайшее время сможет оправится от травмы головы и вернется на поле в составе своей команды. Об этом сам Торрес написал на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.
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