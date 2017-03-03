Клуб: Футболист Торрес не получил серьезных травм при падении и находится в сознании

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«Фернандо Торрес получил повреждение в области шеи и головы. Никаких травматических изменений не обнаружено. Фернандо находится в сознании и проведет ближайшую ночь в госпитале», — говорится в сообщении.

На 84-й минуте матча 32-летний Торрес при падении ударился головой о газон после столкновения с футболистом «Депортиво» и потерял сознание. Одноклубники Торреса сразу попытались оказать помощь нападающему, после чего его в сопровождении медицинского штаба «Атлетико» унесли на носилках с поля. В подтрибунном помещении футболист пришел в сознание.