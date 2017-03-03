Торрес получил черепно-мозговую травму и пройдёт обследование утром

32-летний футболист в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво». Около пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с поля на носилках, а в сознание игрок пришёл уже в подтрибунном помещении.



Официальный «твиттер» «Атлетико» сообщает, что Торрес получил черепно-мозговую травму. Ночь он проведёт в больнице под наблюдением врачей, а утром пройдёт обследование.