Симеоне опасается, что Торрес сломал шею

По словам Симеоне, все в команде волнуются из-за инцидента с 32-летним футболистом.



«Я услышал звук падения даже возле скамейки запасных. Не знаю, может, это была шея. Надеюсь, с Фернандо всё будет хорошо», — цитирует Симеоне Tiempo de Juego.



Торрес в концовке матча с «Депортиво» в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком гостей. Около пяти минут врачи оказывали Фернандо помощь, после чего его унесли с поля на носилках.



В подтрибунном помещении Торрес пришёл в сознание и смог говорить. Он проведёт ночь в больнице.