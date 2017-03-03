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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28954098/
3 марта 2017, 1:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Симеоне опасается, что Торрес сломал шею

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча с «Депортиво» (1:1) в чемпионате Испании выразил опасение, что форвард команды Фернандо Торрес сломал шею в эпизоде с травмой.

По словам Симеоне, все в команде волнуются из-за инцидента с 32-летним футболистом.

«Я услышал звук падения даже возле скамейки запасных. Не знаю, может, это была шея. Надеюсь, с Фернандо всё будет хорошо», — цитирует Симеоне Tiempo de Juego.

Торрес в концовке матча с «Депортиво» в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком гостей. Около пяти минут врачи оказывали Фернандо помощь, после чего его унесли с поля на носилках.

В подтрибунном помещении Торрес пришёл в сознание и смог говорить. Он проведёт ночь в больнице.

2.03.2017 22:45 основной раунд: 25-й тур Riazor
Депортиво 1:1 Атлетико
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мель Пепе Диего Симеоне
Голы
13′ Флорин Андоне 10
7 Антуан Гризманн (Я. Феррейра-Карраско) 68′
Составы
Херман Люкс 1
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Решел да Силва Жуниор Сидней 12
Гарридо Алехандро Аррибас 14
Педро Москера 5
Файкаль Фажр 19
Сельсо Борхес 22
14′ Флорин Андоне 10
45+1′ 82′ Луиш Карлуш Луизинью 16
Лауреано Санабрия Лауре 15
76′ Эмре Чолак 8
Алекс Бергантиньос 4
54′ Гаэль Какюта 23
Корбачо Фернандо Наварро 3
13 Ян Облак
2 Диего Годин 74′
3 Филипе Луис
16 Шиме Врсалько
24 Хосе Хименес
14 Габриэль Фернандес Габи
22 Томас Партей
7 Антуан Гризманн
6 Коке 57′
23 Николас Гайтан
11 Анхель Корреа 57′
10 Янник Феррейра-Карраско
21 Кевин Гамейро 65′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 4
7 Угловые 2
14 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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