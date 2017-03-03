Симеоне опасается, что Торрес сломал шею
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча с «Депортиво» (1:1) в чемпионате Испании выразил опасение, что форвард команды Фернандо Торрес сломал шею в эпизоде с травмой.
По словам Симеоне, все в команде волнуются
«Я услышал звук падения даже возле скамейки запасных. Не знаю, может, это была шея. Надеюсь, с Фернандо всё будет хорошо», — цитирует Симеоне Tiempo de Juego.
Торрес в концовке матча с «Депортиво» в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком гостей. Около пяти минут врачи оказывали Фернандо помощь, после чего его унесли с поля на носилках.
В подтрибунном помещении Торрес пришёл в сознание и смог говорить. Он проведёт ночь в больнице.
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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