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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28954097/
3 марта 2017, 1:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Иборры принёс «Севилье» победу над «Атлетиком»

«Севилья» в домашнем матче 25-го тура Примеры одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао — 1:0. Героем встречи стал полузащитник хозяев Висенте Иборра.

На 14-й минуте команда Хорхе Сампаоли получила право на исполнение пенальти, но Стеван Йоветич не смог переиграть голкипера гостей Горку Ираисоса. Иборра исправил осечку партнёра, переправив мяч в ворота после отскока.

«Севилья» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков. Впереди только «Реал» (56 очков при игре в запасе) и «Барселона» (57). «Атлетик» идёт восьмым.

2.03.2017 23:30 основной раунд: 25-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 1:0 Атлетик
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Эрнесто Вальверде
Голы
14′ Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
Нереализованные пенальти
14′ С. Йоветич 16
Составы
Серхио Рико 1
69′ Феррейра Филью Мариану 25
Серхио Эскудеро 18
Адиль Рами 23
75′ Габриэль Меркадо 24
90+2′ Матиас Краневиттер 4
Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
84′ Самир Насри 10
90′ 63′ Карлос Хоакин Корреа 11
Франко Васкес 22
78′ Лусиано Вьетто 9
Вальтер Монтойя 14
37′ 78′ Стеван Йоветич 16
Виссам Бен Йеддер 12
1 Горка Ираисос
15 Иньиго Лекуэ
16 Хавьер Эчейта 90+1′
25 Энрик Саборит
27 Йерай Альварес
6 Микель Сан-Хосе
22 Эскудеро Рауль Гарсия
11 Иньяки Уильямс
2 Энеко Боведа 69′
14 Маркель Сусаэта 70′
7 Беньят Эчеварриа 61′
8 Андер Итурраспе
10 Гоньи Икер Муниаин 84′
28 Асьер Вильялибре
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
6 Угловые 9
16 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэль Окон Арраис (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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