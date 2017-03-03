Гол Иборры принёс «Севилье» победу над «Атлетиком»
«Севилья» в домашнем матче 25-го тура Примеры одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао — 1:0. Героем встречи стал полузащитник хозяев Висенте Иборра.
На 14-й минуте команда Хорхе Сампаоли получила право на исполнение пенальти, но Стеван Йоветич не смог переиграть голкипера гостей Горку Ираисоса. Иборра исправил осечку партнёра, переправив мяч в ворота после отскока.
«Севилья» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков. Впереди только «Реал» (56 очков при игре в запасе) и «Барселона» (57). «Атлетик» идёт восьмым.
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|9
|16
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Окон Арраис (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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