Гол Иборры принёс «Севилье» победу над «Атлетиком»

На 14-й минуте команда Хорхе Сампаоли получила право на исполнение пенальти, но Стеван Йоветич не смог переиграть голкипера гостей Горку Ираисоса. Иборра исправил осечку партнёра, переправив мяч в ворота после отскока.



«Севилья» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков. Впереди только «Реал» (56 очков при игре в запасе) и «Барселона» (57). «Атлетик» идёт восьмым.