«Монако» в четвертьфинале Кубка Франции сыграет с «Лиллем», победившим «Бержерак»

На 70-й минуте Маркуш Лопеш вывел «Лилль» вперёд, но всё самое интересное в этом матче произошло в концовке. На второй компенсированной минуте хозяева сумели отыграться, а ещё через две минуты гости вырвали победу благодаря точному удару Антонио Эдера. Затем у «Бержерака» произошло удаление.



Таким образом, «Лилль» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, где сыграет с «Монако».



В других четвертьфиналах состоятся матчи «Анже» — «Бордо», «Авранш» — «ПСЖ» и «Этуаль» — «Генгам».