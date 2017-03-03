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3 марта 2017, 1:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» в четвертьфинале Кубка Франции сыграет с «Лиллем», победившим «Бержерак»

В заключительном матче 1/8 финала Кубка Франции «Лилль» в гостях со счётом 2:1 обыграл «Бержерак», выступающий в четвёртом по силе французском дивизионе.

На 70-й минуте Маркуш Лопеш вывел «Лилль» вперёд, но всё самое интересное в этом матче произошло в концовке. На второй компенсированной минуте хозяева сумели отыграться, а ещё через две минуты гости вырвали победу благодаря точному удару Антонио Эдера. Затем у «Бержерака» произошло удаление.

Таким образом, «Лилль» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, где сыграет с «Монако».

В других четвертьфиналах состоятся матчи «Анже» — «Бордо», «Авранш» — «ПСЖ» и «Этуаль» — «Генгам».

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