Гол Гризманна принёс «Атлетико» ничью в матче с «Депортиво»

На 13-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару Флорина Андоне. Отыграться «матрасники» сумели на 68-й минуте — счёт сравнял Антуан Гризманн.



В конце матча нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму, в падении ударившись головой о газон. Форвард покинул поле на носилках.

В таблице испанского первенства «Депортиво» (20 очков) занимает 17-е место, а «Атлетико» (46 очков) располагается на четвёртой строчке.