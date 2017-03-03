Гол Гризманна принёс «Атлетико» ничью в матче с «Депортиво»
В матче 25-го тура испанской Примеры «Депортиво» и «Атлетико» на стадионе «Риасор» (Ла-Корунья) сыграли вничью со счётом 1:1.
На 13-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару Флорина Андоне. Отыграться «матрасники» сумели на 68-й минуте — счёт сравнял Антуан Гризманн.
В конце матча нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму, в падении ударившись головой о газон. Форвард покинул поле на носилках.
В таблице испанского первенства «Депортиво» (20 очков) занимает 17-е место, а «Атлетико» (46 очков) располагается на четвёртой строчке.
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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