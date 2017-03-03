Ф. Торреса унесли на носилках после серьёзной травмы головы
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил серьёзную травму головы в концовке матча с «Депортиво» в чемпионате Испании.
Игрока унесли с поля на носилках.
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Диего Симеоне
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter