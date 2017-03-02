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2 марта 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Пауло Дибала: Мы продвинулись в переговорах с «Ювентусом» по новому контракту

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подтвердил, что ведутся переговоры по новому контракту с клубом. Переговоры продолжаются с ноября 2016 года, а параллельно появляются слухи об интересе «Реала» и «Барселоны» к игроку.

— В последние дни мой агент имел возможность поговорить с представителями «Ювентуса», — цитирует Gazzetta dello Sport Дибалу. — Мы очень продвинулись в переговорах. Но моему агенту нужно вернуться в Аргентину, у него родится сын. Да, переговоры идут с ноября, но дело не только во мне. Можете спросить в клубе.

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