Пауло Дибала: Мы продвинулись в переговорах с «Ювентусом» по новому контракту

— В последние дни мой агент имел возможность поговорить с представителями «Ювентуса», — цитирует Gazzetta dello Sport Дибалу. — Мы очень продвинулись в переговорах. Но моему агенту нужно вернуться в Аргентину, у него родится сын. Да, переговоры идут с ноября, но дело не только во мне. Можете спросить в клубе.