The Sun: Ходжсон возглавит «Лестер»
Бывший главный тренер сборной Англии и «Ливерпуля» Рой Ходжсон станет следующим наставником «Лестера», утверждает The Sun.
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Источник подчеркнул, что ведущие букмекерские конторы страны перестали принимать ставки на то, что Ходжсон заменит Клаудио Раньери у руля «лис», из чего следует, что стороны практически договорились о подписании контракта.
Помимо Ходжсона, в
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