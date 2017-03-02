The Sun: Ходжсон возглавит «Лестер»

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Источник подчеркнул, что ведущие букмекерские конторы страны перестали принимать ставки на то, что Ходжсон заменит Клаудио Раньери у руля «лис», из чего следует, что стороны практически договорились о подписании контракта.