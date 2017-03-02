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2 марта 2017, 23:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

The Sun: Ходжсон возглавит «Лестер»

Бывший главный тренер сборной Англии и «Ливерпуля» Рой Ходжсон станет следующим наставником «Лестера», утверждает The Sun.

Бывший главный тренер сборной Англии и Ливерпуля Рой Ходжсон станет следующим наставником <span class=error>Лестера</span>. Увеличить
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Источник подчеркнул, что ведущие букмекерские конторы страны перестали принимать ставки на то, что Ходжсон заменит Клаудио Раньери у руля «лис», из чего следует, что стороны практически договорились о подписании контракта.

Помимо Ходжсона, в шорт-листе клуба находятся Гус Хиддинк и Роберто Манчини. Напомним, что Раньери был уволен из «Лестера» из-за неудовлетворительных результатов, команда на данный момент идет на 15-м месте в турнирной таблице.

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