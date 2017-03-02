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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28953446/
2 марта 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Марадоне предлагают стать советником по развитию футбола в Китае

Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне предлагают работу в Китае. Об этом сообщает испанское издание AS.

Сообщается, что китайские власти хотят видеть Марадону в качестве советника по всем аспектам развития футбола в стране. Переговоры с аргентинцем ведут те же представители, которые договаривались о переходе Карлоса Тевеса, который сейчас играет за «Шанхай Шеньхуа».

«Переговоры на продвинутой стадии. Китайцы ведут переговоры с представителями Марадоны в Дубае. Посмотрим, как все сложится. Если все будет в порядке, до конца года Диего будет в Китае», — сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.

Напомним 56-летний Марадона в 2011—2012 году тренировал аравийский «Аль-Васл», после чего не работал тренером. До этого он также работал со сборной Аргентины и «Расингом».
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