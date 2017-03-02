«Манчестер Юнайтед» проведёт благотворительный матч в честь Кэррика

В этом матче команда Кэррика сыграет с «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года. В матче примут участие Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Майкл Оуэн и другие известные в прошлом футболисты, имена которых будут объявлены в ближайшие недели.



Все средства, собранные от проведения матча, будут направлены в благотворительные организации через недавно созданный фонд Кэррик.