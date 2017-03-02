Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28953438/
2 марта 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» проведёт благотворительный матч в честь Кэррика

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о том, что 4 июня на «Олд Траффорд» состоится благодарственный матч, организованный в честь 11-летия выступления за клуб 35-летнего полузащитника Майкла Кэррика.

В этом матче команда Кэррика сыграет с «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года. В матче примут участие Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Майкл Оуэн и другие известные в прошлом футболисты, имена которых будут объявлены в ближайшие недели.

Все средства, собранные от проведения матча, будут направлены в благотворительные организации через недавно созданный фонд Кэррик.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»