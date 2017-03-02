«Тяньцзинь Тэда» приобрел экс-форварда киевского «Динамо» за 12 миллионов евро
Нападающий «Олимпиакоса» Браун Идейе стал футболистом «Тяньцзинь Тэда», информирует клубная
пресс-служба. Согласно китайским СМИ, в новый клуб нигериец перешел за 12 миллионов евро, а его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год.
За свою карьеру Идейе выступал за киевское «Динамо» и «Вест Бромвич», став рекордным трансфером в истории британского клуба (10 миллионов фунтов стерлингов). В «Олимпиакос» он перешел в 2015 году за 5,2 миллиона евро.
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