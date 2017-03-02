«Тяньцзинь Тэда» приобрел экс-форварда киевского «Динамо» за 12 миллионов евро

За свою карьеру Идейе выступал за киевское «Динамо» и «Вест Бромвич», став рекордным трансфером в истории британского клуба (10 миллионов фунтов стерлингов). В «Олимпиакос» он перешел в 2015 году за 5,2 миллиона евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">First time | <a href="https://twitter.com/BrownIdeye">@brownIdeye</a> pictured in <a href="https://twitter.com/hashtag/TianjinTeda?src=hash">#TianjinTeda</a> jersey <a href="https://t.co/KnbGxpXHDC">https://t.co/KnbGxpXHDC</a> <a href="https://t.co/SKhKkYbhGj">pic.twitter.com/SKhKkYbhGj</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/China?src=hash">#China</a></p>— fcnaija (@fc1naija) <a href="https://twitter.com/fc1naija/status/837286932497444864">2 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>