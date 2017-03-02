«Ювентус» оштрафован на 20 тысяч евро за поведение фанатов
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии (ФФИ) оштрафовал «Ювентус» на 20 тысяч евро за поведение фанатов в первом полуфинале Кубка страны с «Наполи» (3:1).
Как сообщает Sky Italia, туринцы наказаны за расистские кричалки в адрес защитника неаполитанцев Калиду Кулибали. Также болельщики «Ювентуса» пели оскорбительные песни в адрес южан.
Отметим, что «Лацио» смог избежать штрафа за расистские выкрики фанатов в адрес защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.
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