«Ювентус» оштрафован на 20 тысяч евро за поведение фанатов

Как сообщает Sky Italia, туринцы наказаны за расистские кричалки в адрес защитника неаполитанцев Калиду Кулибали. Также болельщики «Ювентуса» пели оскорбительные песни в адрес южан.

Отметим, что «Лацио» смог избежать штрафа за расистские выкрики фанатов в адрес защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.