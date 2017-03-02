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2 марта 2017, 22:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ловрен вернулся к тренировкам и может помочь «Ливерпулю» в матче с «Арсеналом»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен вернулся к тренировкам в преддверии матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», сообщает The Telegraph.

Хорват, который последний раз играл 31 января в матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (1:1), испытывал проблемы с коленом, в связи с чем был вынужден пропустить три последних матча. На прошлой неделе защитник обратился за медицинской консультацией в Германии, чтобы решить проблему.

При этом ещё неизвестно, будет ли готов 27-летний Ловрен сыграть с «Арсеналом» в матче, который состоится на «Энфилде» 4 марта.

В нынешнем сезоне Ловрен сыграл в 20 матчах (все в стартовом составе) АПЛ, забил два мяча, отдал одну голевую передачу и получил пять жёлтых карточек.

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