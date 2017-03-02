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2 марта 2017, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Прибыль «Лестера» в чемпионском сезоне составила 16,4 млн фунтов

Английский футбольный клуб «Лестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал финансовые итоги сезона-2015/16, в котором команда впервые в своей истории выиграла чемпионат Англии.

Прибыль «лис» до вычета налогов за прошедший финансовый год составила £ 16,4 млн (€ 19 млн), что меньше, чем в сезоне-2014/15 (€ 34 млн). Оборот клуба при этом вырос на £ 24 млн (€ 28 млн).

Сезон-2014/15, в котором «Лестер» боролся за выживание, остался самым финансово успешным для клуба в его новейшей истории.

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