Прибыль «Лестера» в чемпионском сезоне составила 16,4 млн фунтов

Прибыль «лис» до вычета налогов за прошедший финансовый год составила £ 16,4 млн (€ 19 млн), что меньше, чем в сезоне-2014/15 (€ 34 млн). Оборот клуба при этом вырос на £ 24 млн (€ 28 млн).



Сезон-2014/15, в котором «Лестер» боролся за выживание, остался самым финансово успешным для клуба в его новейшей истории.