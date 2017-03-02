Роналду проехал на красный свет светофора перед машиной полиции

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Инцидент произошел в среду после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский клуб дома сыграл вничью «Лас-Пальмосом» (3:3). Роналду вместе со своей девушкой выехал на автомобиле с территории стадиона, объехал стоявший перед ним автомобиль, водитель которого ждал разрешающий сигнал, и отправился дальше.

«Реал» занимает с 56 очками второе место в турнирной таблице первенства страны, отставая на один балл от «Барселоны».