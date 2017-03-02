Роналду проехал на красный свет светофора перед машиной полиции
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Португальский футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду проехал на запрещающий сигнал светофора на глазах у полицейских. Видео нарушения опубликовало испанское издание AS.
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Инцидент произошел в среду после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский клуб дома сыграл вничью «Лас-Пальмосом» (3:3). Роналду вместе со своей девушкой выехал на автомобиле с территории стадиона, объехал стоявший перед ним автомобиль, водитель которого ждал разрешающий сигнал, и отправился дальше.
«Реал» занимает с 56 очками второе место в турнирной таблице первенства страны, отставая на один балл от «Барселоны».
|1.03.2017 23:30
|Зрители 63789
|основной раунд: 25-й тур
|Santiago Bernabeu
|Реал
|3:3
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|8
|7
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|16
|8
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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