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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28952479/
2 марта 2017, 20:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Роналду проехал на красный свет светофора перед машиной полиции

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Португальский футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду проехал на запрещающий сигнал светофора на глазах у полицейских. Видео нарушения опубликовало испанское издание AS.

Инцидент произошел в среду после матча 25-го тура чемпионата Испании с <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмосом</span> Увеличить
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Инцидент произошел в среду после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский клуб дома сыграл вничью «Лас-Пальмосом» (3:3). Роналду вместе со своей девушкой выехал на автомобиле с территории стадиона, объехал стоявший перед ним автомобиль, водитель которого ждал разрешающий сигнал, и отправился дальше.

«Реал» занимает с 56 очками второе место в турнирной таблице первенства страны, отставая на один балл от «Барселоны».

1.03.2017 23:30 Зрители 63789 основной раунд: 25-й тур Santiago Bernabeu
Реал 3:3 Лас-Пальмас
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Солар Кике Сетьен
Голы
8′ Франсиско Роман Иско (М. Ковачич) 22
86′ Криштиану Роналду 7
89′ Криштиану Роналду (Х. Родригес) 7
24 Тана (Д. Симон) 10′
21 Хонатан Вьера 56′
7 Кевин-Принс Боатенг (Х. Вьера) 59′
Составы
Кейлор Навас 1
29′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
55′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
47′ 47′ Гарет Бэйл 11
81′ Криштиану Роналду 7
65′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
70′ 71′ Альваро Мората 21
Хамес Родригес 10
71′ Матео Ковачич 16
Карим Бензема 9
13 Хави Варас
2 Давид Симон 44′
23 Дани Кастельяно
3 Маурисио Лемос
24 Тана
10 Родригес Руис Хесе
4 Висенте Гомес
15 Роке Меса
17 Педро Бигас 27′
16 Артилес Олива Айтами
21 Хонатан Вьера 75′
20 Ален Халилович 90+2′
7 Кевин-Принс Боатенг 69′ 53′
19 Матео Гарсия
Статистика
5 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 8
7 Угловые 4
15 Фолы 16
8 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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