Озил отказался переходить в «Барселону» из-за отношения Гвардиолы

«Арсенал» проявлял интерес ко мне после чемпионата мира 2010 года, как и «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона» и «Реал». Мой агент общался с представителями «Баварии» по поводу перехода. Клуб рассказал ему о своих планах в отношении меня и о том, как они намереваются использовать меня. У моего агента были такие же переговоры с другими клубами, которые хотели приобрести меня.



Я склонялся к переходу в «Барселону». Ни одна команда в мире не играла в более красивый футбол. Но Гвардиола не присутствовал на переговорах, он не звонил мне и даже не написал. Он не показал мне, что хочет приобрести меня. Мой интерес к переходу в «Барселону» быстро ослаб, — приводит отрывок из автобиографии Озила Goal со ссылкой на Bild.