«Манчестер Юнайтед» будет продавать вино на домашних матчах
«Манчестер Юнайтед» собирается начать продажу вина на домашних матчах команды на стадионе «Олд Траффорд».
Начиная с матча против «Борнмута» (4 марта) в 27-м туре английской
Фанаты «МЮ» давно просили руководство клуба начать продажу вина. Известно, что легендарный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон является ценителем напитка и после матчей любил приглашать коллег из других клубов в свой кабинет на бокал вина.
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