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2 марта 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» будет продавать вино на домашних матчах

«Манчестер Юнайтед» собирается начать продажу вина на домашних матчах команды на стадионе «Олд Траффорд».

Начиная с матча против «Борнмута» (4 марта) в 27-м туре английской Премьер-лиги болельщики «красных дьяволов» смогут покупать красное вино «Каберне Совиньон» в бутылочках ёмкостью 187,5 мл (цена — £ 4,80), сообщает Daily Mail.

Фанаты «МЮ» давно просили руководство клуба начать продажу вина. Известно, что легендарный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон является ценителем напитка и после матчей любил приглашать коллег из других клубов в свой кабинет на бокал вина.

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