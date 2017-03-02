Новички «Астаны» определились с номерами на сезон

Нападающий Аздрен Лулаку получил номер 10, который остался свободным после того, как команду покинул Джордже Деспотович. Также под этим номером выступали в клубе Игорь Бугаев и Фокси Кетевоама.



Полузащитник Иван Маевский будет играть под номером 18. Ранее под этими цифрами выступал воспитанник столичной школы футбола Максим Азовский, а последние сезоны этот номер был свободен.



Роман Муртазаев и Дидар Жалмукан взяли себе соответственно 45 и 73 игровые номера. Также решили поменять номер на форме защитник Игорь Шитов, который в новом сезоне будет играть под номером 4 и полузащитник Геворг Наджарян. Теперь полузащитник молодежной сборной Казахстана будет выходить на поле в форме «Астаны» с цифрами 22 на спине.



Остальные футболисты решили взять себе прошлогодние номера.



Напомним, что сезон для «Астаны» стартует уже 4 марта матчем за Суперкубок Казахстана в Алматы против «Кайрата». Эта игра начнется в 15:00, трансляция матча запланирована на телеканалах «Казахстан» и «Kazsport».