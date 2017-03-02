Новички «Астаны» определились с номерами на сезон
Футболисты «Астаны» определились с игровыми номерами на сезон 2017 года. Так новички команды взяли себе свободные номера.
Нападающий Аздрен Лулаку получил номер 10, который остался свободным после того, как команду покинул Джордже Деспотович. Также под этим номером выступали в клубе Игорь Бугаев и Фокси Кетевоама.
Полузащитник Иван Маевский будет играть под номером 18. Ранее под этими цифрами выступал воспитанник столичной школы футбола Максим Азовский, а последние сезоны этот номер был свободен.
Роман Муртазаев и Дидар Жалмукан взяли себе соответственно 45 и 73 игровые номера. Также решили поменять номер на форме защитник Игорь Шитов, который в новом сезоне будет играть под номером 4 и полузащитник Геворг Наджарян. Теперь полузащитник молодежной сборной Казахстана будет выходить на поле в форме «Астаны» с цифрами 22 на спине.
Остальные футболисты решили взять себе прошлогодние номера.
Напомним, что сезон для «Астаны» стартует уже 4 марта матчем за Суперкубок Казахстана в Алматы против «Кайрата». Эта игра начнется в 15:00, трансляция матча запланирована на телеканалах «Казахстан» и «Kazsport».
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