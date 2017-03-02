«Динамо» официально объявило об аренде Гладкого в «Карпаты»

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В нынешнем сезоне Гладкий в составе «Динамо» провел 8 игр в Премьер-лиге и 3 игры в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что тренер киевлян Сергей Ребров недовлен игроком и готов был его отдать в другой клуб. Сам футболист не согласился уйти в российские «Крылья Советов» по политическим мотивам. Игрока перевели в дубль «Динамо».

Как сообщал УНИАН, накануне гендиректор ФК «Карпаты» подтвердил аренду Александра Гладкого до конца нынешнего сезона.