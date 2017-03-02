«Динамо» официально объявило об аренде Гладкого в «Карпаты»
Нападающий ФК «Динамо» (Киев) Александр Гладкий на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за львовские «Карпаты», сообщает официальный сайт киевского клуба.
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В нынешнем сезоне Гладкий в составе «Динамо» провел 8 игр в
Ранее стало известно, что тренер киевлян Сергей Ребров недовлен игроком и готов был его отдать в другой клуб. Сам футболист не согласился уйти в российские «Крылья Советов» по политическим мотивам. Игрока перевели в дубль «Динамо».
Как сообщал УНИАН, накануне гендиректор ФК «Карпаты» подтвердил аренду Александра Гладкого до конца нынешнего сезона.
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