Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28951559/
2 марта 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Жетысу» одержал победу в заключительном матче на УТС

В заключительном контрольном поединке на УТС талдыкорганский «Жетысу» одержал победу.

Команда «Жетысу» сыграла заключительный пятый контрольный матч на УТС. В этот раз казахстанской команде противостояла команда «Десна», выступающий в первой лиге Украины.

Игра завершилась победой «Жетысу» со счетом — 1:0. Единственным забитым голом в матче, отметился полузащитник — Алексей Шакин.

На этом команда завершает турецкие сборы и уже завтра возвращается в Казахстан.

Жетысу
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Жетысу» обыграл «Томь»

В контрольном матче талдыкорганский «Жетысу» обыграл российскую команду «Томь» со счетом — 3:1.
Еще 4 новости  Все новости
02 марта

«Головкин продемонстрировал устрашающую мощь». Как весь мир восторгался тренировкой казахстанца

Головкин рассказал, благодаря чему имеет крепкий подбородок

Головкин прокомментировал скандальную ошибку телеканала FOX