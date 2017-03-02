«Жетысу» одержал победу в заключительном матче на УТС
В заключительном контрольном поединке на УТС талдыкорганский «Жетысу» одержал победу.
Команда «Жетысу» сыграла заключительный пятый контрольный матч на УТС. В этот раз казахстанской команде противостояла команда «Десна», выступающий в первой лиге Украины.
Игра завершилась победой «Жетысу» со счетом — 1:0. Единственным забитым голом в матче, отметился полузащитник — Алексей Шакин.
На этом команда завершает турецкие сборы и уже завтра возвращается в Казахстан.
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