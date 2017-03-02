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2 марта 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Гвардиола впечатлен игрой Агуэро в матче с с «Хаддерсфилд Таун»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру форварда «горожан» Серхио Агуэро в матче с «Хаддерсфилд Таун» а также отметил, что игры с командами из «Чемпионшипа» даются его подопечным непросто.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> оценил игру форварда горожан <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Агуэро</span> в матче с Хаддерсфилд <span class=error>Таун</span> а также отметил что игры с командами из <span class=error>Чемпионшипа</span> даются его подопечным непросто. Увеличить
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«Это лучшее выступление Серхио из всех, что я видел. Он забил два гола и помогал создавать моменты. Когда он играет на таком уровне — его не остановить! Мы очень довольны выступлением Агуэро в сегодняшнем матче.

Мы забили пять голов и показали красивый атакующий футбол. Я знаю, что бороться с командами «Чемпионшипа» на этом этапе сезона непросто, но если мы одержим победу над «Мидлсбро», то выйдем в полуфинал, — сказал испанский специалист, слова которого приводит официальный сайт «горожан».

Напомним, матч с «Хаддерсфилд Таун» состоялся в рамках 1/8 финала Кубка Англии. В этой игре Агуэро оформил дубль, а также выполнил голевой пас на защитника Пабло Сабалету.

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