Гвардиола впечатлен игрой Агуэро в матче с с «Хаддерсфилд Таун»

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«Это лучшее выступление Серхио из всех, что я видел. Он забил два гола и помогал создавать моменты. Когда он играет на таком уровне — его не остановить! Мы очень довольны выступлением Агуэро в сегодняшнем матче.

Мы забили пять голов и показали красивый атакующий футбол. Я знаю, что бороться с командами «Чемпионшипа» на этом этапе сезона непросто, но если мы одержим победу над «Мидлсбро», то выйдем в полуфинал, — сказал испанский специалист, слова которого приводит официальный сайт «горожан».

Напомним, матч с «Хаддерсфилд Таун» состоялся в рамках 1/8 финала Кубка Англии. В этой игре Агуэро оформил дубль, а также выполнил голевой пас на защитника Пабло Сабалету.