Вчера главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Такое решение он принял в связи с «необходимостью отдохнуть».

Согласно источнику, помимо итальянского специалиста руководство каталонского клуба рассматривает вариант с привлечением к работе Роналда Кумана («Эвертон») и Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хорхе Сампаоли («Севилья»).