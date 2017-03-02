Аллегри — в числе кандидатов на пост наставника «Барселоны»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри входит в число претендентов на пост наставника «Барселоны».
Вчера главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Такое решение он принял в связи с «необходимостью отдохнуть».
Согласно источнику, помимо итальянского специалиста руководство каталонского клуба рассматривает вариант с привлечением к работе Роналда Кумана («Эвертон») и Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хорхе Сампаоли («Севилья»).
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