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2 марта 2017, 17:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Аллегри — в числе кандидатов на пост наставника «Барселоны»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри входит в число претендентов на пост наставника «Барселоны».

Вчера главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Такое решение он принял в связи с «необходимостью отдохнуть».

Согласно источнику, помимо итальянского специалиста руководство каталонского клуба рассматривает вариант с привлечением к работе Роналда Кумана («Эвертон») и Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хорхе Сампаоли («Севилья»).

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