Корреспондент Vesti.kz предлагает проанализировать трансферную политику «Астаны» в нынешнее зимнее межсезонье и пройтись по каждой линии команды Станимира Стойлова.

К ныне трехкратным чемпионам Казахстана «Астане» всегда было повышенное внимание со стороны футбольной общественности. Не только из-за тех успехов, которых команда добилась за последние три года в Европе, но и потому, что клуб представляет столицу и априори является одним из богатейших в стране. Думаю, не слукавлю, если скажу, что практически каждый казахстанский футболист в глубине души мечтает попасть в этот клуб. Другая альтернатива — «Кайрат», но об алматинцах в другой раз.

Эрич — номер один

Во время контрольных матчей Станимир Стойлов давал возможность поиграть и Ненаду Эричу, и Александру Мокину, однако и так понятно, что бывший сербский подданный на данный момент — номер один и с этим постом расставаться не намерен. Мокин играл уверенно, однако все же видно, что отсутствие должной игровой практики в последнем сезоне наложило свой отпечаток. Присматривалась «Астана» и к будущему голкиперу «Тобола» Дмитрию Непогодову, и те разговоры, которые шли о возможной натурализации украинского вратаря, к слову, имеющего казахстанские корни, имеют свое основание. Тогда еще Эрич не считался воспитанником казахстанского футбола, а «Астане» нужен был именно вратарь, не занимающий легионерскую позицию. Кандидатура Стаса Покатилова отпала практически сразу же, как только «Кайрат» выкупил его трансфер у «Ростова».

Есть еще молодой Абылайхан Дуйсен, который наверняка парочку матчей в новом сезоне все же должен получить. Однако все зависит только от самого Дуйсена, и очень не хочется, чтобы потом «Астана» отпустила его, как это было в случае с другим юным и очень талантливым Михаилом Голубничим.

Эксперименты в защите

Из защитников в расположении Станимира Стойлова достаточное количество квалифицированных игроков этого амплуа. Так, вернулся из Латвии Евгений Постников, который, похоже, нисколько не обиделся на решение отправить его в аренду. Все мы помним, как здорово помог «Астане» в Лиге чемпионов полтора года назад не хватающий звезд с неба защитник. Возраст у россиянина еще не критический, поэтому вполне может принести еще «Астане» свою пользу. Единственное — он не столь универсален, как Юрий Логвиненко, который может действовать как в центре, так и слева и, если понадобится, в опорной зоне, как это было иногда в «Актобе» и в сборной Казахстана. Евгений имеет навыки игры на флангах, однако выглядит там несколько бледнее. Твердым центральным защитником сейчас является разве что Марин Аничич, к которому есть интерес со стороны зарубежных клубов, однако этот интерес не носит конкретный характер. А зря, ведь во многом благодаря боснийцу «Астана» уверенно играет в защите в международных матчах. Ему комфортно действовать как с Постниковым, так и с Логвиненко, и решать, в каком сочетании начнут сезон центральные защитники, будет только Стойлов.

Конечно, не исключено, что в некоторых еврокубковых матчах «Астана» будет играть с пятью защитниками, беря во внимание успешную модель игры Виктора Кумыкова, Юрия Красножана и, чего греха таить, самого Станимира Стойлова. В этом нет ничего зазорного. Главное, чтобы был результат. При этом не исключено, что летом вернется в столицу из Костаная Сергей Малый, который хоть и ошибался в еврокубках, в чемпионате выглядел более-менее прилично.

Фланги защиты наверняка будут отданы на откуп Абзалу Бейсебекову (правый фланг) и Дмитрию Шомко (соответственно, левый). Есть еще белорус Игорь Шитов, которого СМИ отправляли в другие клубы. В этом есть определенная логика. Хоть экс-игрок БАТЭ и московского «Динамо» и представлял из себя эталон надежности, никто не отменял необходимость выступления за команду казахстанских футболистов. Бейсебеков хоть и менее опытный, однако в мастерстве Шитову уступает не сильно. Во время контрольных матчей мы увидели того Абзала, который бороздил практически всю бровку пару лет назад, стараясь делать передачи в штрафную соперника. Если продолжит в том же духе, белорусу после его выздоровления и вправду придется уйти. Правда, есть еще один момент — Стойлов пробовал Бейсебекова и в средней линии, однако это, скорее всего, носит разовый характер.

Если говорить о перспективах Берика Шаихова и ряда других молодых защитников, которых привлекал ко сборам Стойлов, то следует констатировать, что им придется набираться опыта в других командах. Либо в молодежной команде. Самое главное, как говорит болгарин, — работать и работать.

Без Каньяса, но хуже не стало

В полузащите у «Астаны» также нет слабых мест. Болельщики и специалисты поспешили назвать таковым опорную зону после отъезда на Кипр Рохера Каньяса, правда, взамен пришел Иван Маевский. По товарищеским матчам было заметно, что это очень сильный футболист, который все же действует в несколько иной манере, нежели колумбиец. Каньяс любит разгонять атаки и здорово разрезает оборону соперников во внутреннем чемпионате. Белорус также старается, двигается весьма активно и, что немаловажно, здорово играет головой. Несомненным плюсом для Маевского является и хорошая игра в отборе. Словом, за полгода отсутствия Каньяса «Астана» точно ничего не потеряет, подготовив ему замену в случае его окончательного ухода. Правда, если за несколько месяцев в АПОЭЛе один из самых титулованных легионеров в истории казахстанского футбола не успеет освоиться, это повысит вероятность его воссоединения с «Астаной».

В паре с Маевским до лета будет играть будущая «летучая мышь» — Неманья Максимович, которому Стойлов уже активно ищет альтернативу. Пробовался на этой позиции молодой и, главное, местный Абай Жунусов, который обедни не испортил. Думается, в матчах чемпионата он бы вполне мог играть в основном составе. Как было сказано выше, держит в уме Стойлов на этой позиции и Бейсебекова. Что касается Асхата Тагыбергена, то он и в текущей ситуации не мог рассчитывать на стабильное место в старте. Хотя статистика утверждает, что в тех матчах чемпионата, в которых Тагыберген выходил на все 90 минут, он был лучшим по количеству технико-тактических действий. Тем не менее его было решено отправить в «Тобол» на полгода.

Давал игровое время Стойлов во время сборов и молодым Наджаряну и Жакипбаеву. Оба мало играли в прошедшем сезоне, а в этом году есть надежда, что выпускать их Стойлов будет чаще.

Вместе с Иваном Маевским может сыграть и универсал Серикжан Мужиков, который хорош как в опорной зоне, так и слева. Однако тренерский штаб «Астаны» нередко видел его и на позиции «десятки» — в помощь нападающим. У Азата Нургалиева навыков игры на этой позиции куда больше, однако, вероятно, он хочет играть больше и не гадать от тура к туру, выйдет ли он на поле в основе или нет. Тем более, что перешел Азат в Шымкент — туда, откуда и приехал. Там его любят и всегда примут с распростертыми объятиями. Болельщикам «Астаны» остается только поблагодарить его за вклад в прошедшем сезоне — марку Нургалиев держал высоко и несколькими мячами успел отметиться.

Справа наверняка будет играть Дидар Жалмукан, который, похоже, практически освоился в новом коллективе. Контрольные игры показали, что сейчас это не только перспективный футболист, а уже вполне себе сложившийся мастер, который способен решать исходы матчей чемпионата. При необходимости его можно попробовать и слева. Так же как и Патрика Твумаси, который сейчас все реже берет игру на себя. Однако забивать он не разучился, и как только ганец наберет форму, иметь дело с ним будет весьма опасно.

В прошедшем сезоне справа играл Агим Ибраими, весьма дорогостоящий футболист, поигравший даже в итальянской Серии А. Македонец, несмотря на свою универсальность и отличное видение поля, помочь новой команде толком не успел. Всему виной травмы, которые обрушились на него в начале осени. Правда, есть еще один существенный минус — отсутствие скорости. В этом компоненте он заметно уступал своим конкурентам за место в основе. Трансферное окно в Европе закрыто, да и Ибраими сам находится не в должной игровой форме. Кто знает, может «всплывет» в другом казахстанском клубе, пусть и на правах аренды.

Слева чаще всего будет играть Роман Муртазаев, который, бегая в атаку, должен иметь поддержку сзади. Если в «Иртыше» таковым был Елдос Ахметов, то в «Астане» его готовы страховать как Дмитрий Шомко, так и Юрий Логвиненко. Периодически Стойлов отправлял Романа на позицию чистого форварда, однако болгарский специалист наверняка учел опыт своего коллеги и соотечественника Димитрова. Мобильность футболиста сборной Казахстана позволяет ему безболезненно ходить в центр и возвращаться на левый фланг.

В похожей манере предпочитает играть и другой новичок — Аздрен Лулаку, забивший несколько голов на УТС. Видно, что это квалифицированный форвард и он не приберет себе «лавры» Филиппа Ивановски, который регулярно поражал ворота в Македонии, а в Казахстане отличился только трижды.

Кабананга и резерв в «Тоболе»

Интерес к африканскому нападающему Жуниору Кабананге со стороны зарубежных клубов понятен. Мощный форвард, который здорово играет головой, старается продавливать оборону соперников за счет своих физических данных, да и находится в самом расцвете сил. Причем даже для тренерского штаба «Астаны» Жуниор на Кубке африканских наций раскрылся неожиданно. Продать его в другой клуб столичная команда просто не успела — закрылось трансферное окно. Однако летом к этому вопросу могут еще вернуться, если, конечно, Кабананга продолжит радовать болельщиков «Астаны».

Его уверенная игра, а также переходы Муртазаева и Лулаку стали причиной того, что с Джордже Деспотовичем было решено на время расстаться. При этом есть еще Алексей Щеткин, который также принадлежит «Астане». Кому сейчас отдает команда своих футболистов в аренду — к гадалке не ходи. Все в выигрыше: «Тобол», который последние годы «славится» тем, что плохо начинает сезон, а затем очковые потери на старте не позволяют ему войти в число лучших шести команд, и «Астана», которая тем самым разгружает зарплатную ведомость и дает своим футболистам игровую практику. Это хорошо и для сборной Казахстана, учитывая, что Малый, Тагыберген и Щеткин вызываются в главную команду страны.

Если продолжить разговор об атакующей троице в столичном клубе, то они нередко будут меняться. Благо, каждый из них немало забивает. В этой ситуации теперь уже экс-капитану Танату Нусербаеву пришлось вернуться на родину, в «Ордабасы». Возраст подходит, а играть еще хочется. Да и шымкентцам он еще способен немало пользы принести.