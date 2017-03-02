Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво

Матчи против хихонского «Спортинга» всегда были особенными для Луиса Энрике — это его родной клуб. Перед последним туром прошлого чемпионата, когда «Спортинг» был претендентом на вылет во второй дивизион, Луис Энрике надел футболку хихонского клуба и разместил в социальных сетях слова поддержки. Это не встретило ни малейшей критики со стороны болельщиков «Барсы», что сильно контрастировало с параллельной историей Дмитрия Аленичева, которого болельщики «Спартака» критиковали за то, что он позволил накинуть на себя шарф тульского «Арсенала» — своей бывшей команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Que gran jornada! Sporting de Gijón! Enhorabuena Pitu. <a href="https://t.co/SR4r9S4cED">pic.twitter.com/SR4r9S4cED</a></p>— LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) <a href="https://twitter.com/LUISENRIQUE21/status/731927498943016960">15 мая 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Луис Энрике нещадно громил родной клуб вместе с «Барселоной» — 6:1, 5:0 и 6:0 в трех последних матчах. В этих победах для тренера «Барсы» всегда была доля печали, ведь Хихон — это часть его души. Там будущий главный тренер «Барселоны» родился, выступал за юношеские команды, затем — и за дубль «Спортинга», а в свой первый же сезон за основной состав красно-белых Луис Энрике забил 17 голов, после чего перешел в мадридский «Реал». Из королевского клуба Лучо в качестве свободного агента решился на прямой трансфер в «Барселону» и проявил себя в Каталонии так, что ему простили даже самое страшное — мадридское прошлое. Уже «Барселона», а не «Спортинг», стала тем клубом, что дал Луису Энрике первую тренерскую работу — во главе дубля, оставленного Пепом Гвардьолой.

У «Барсы» менялись президенты, но все они верили в Луиса Энрике. Много лет его воспринимали как принца, которому неминуемо суждено унаследовать престол. Но занимавший сине-гранатовый трон Пеп Гвардьола так приблизил к себе Тито Виланову, что Луису Энрике пришлось подождать. И пока он набивал шишки работой в «Роме» и «Сельте», болельщики в Каталонии практически не сомневались: придет день, и Лучо встанет у руля «Барселоны». Это место для него.

На сегодня Луис Энрике выиграл с «Барселоной» восемь титулов из десяти возможных. С такими выдающимися показателями он объявил об уходе. Это было так ожидаемо и так неожиданно. Было очень легко предсказать, что Луис Энрике в скором времени скажет, что покинет «Барселону» по истечению сезона. Но эту новость все же ждали чуть позже.

После безвольного разгрома «Барселоны» от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стало окончательно ясно, что Луису Энрике не предложат продлить контракт, истекающий 30 июня. Претензии к тренеру накапливались давно — за «измену» традиционному стилю игры «Барселоны», за слишком большой акцент в тактике на индивидуальное мастерство тройки форвардов, за упорство во многих решениях, казавшихся неоправданными. Луис Энрике не стал для «Барселоны» новым Гвардьолой — он не выводил клуб на новую ступень, не вносил революционного вклада в общемировое развитие футбола, а день его ухода из «Барсы» не стал поводом для слез и отчаяний болельщиков, как было при расставании с Гвардьолой, разбившим своим решением уйти из «Барселоны» бессчетное количество сердец.

Лучо, напротив, покидает «Барселону» мишенью критики. Подконтрольный руководству «Барсы» фанатский сектор скандировал его фамилию по ходу матча со «Спорингом», но остальные болельщики недовольно свистели в адрес фан-сектора, стараясь заглушить скандирование фамилии тренера. И именно в тот день, когда ему непременно было немного печально на душе — после разгрома родной команды — Луис Энрике объявил футболистам в раздевалке, что он оставляет «Барселону» по истечению этого сезона. Спустя десять минут Лучо повторил это на пресс-конференции, создав-таки сенсацию — момент был выбран не самый ожидаемый. Такие слова тренера были бы логичны спустя неделю — на пресс-конференции после ответного матча с ПСЖ и вылета из Лиги чемпионов, который кажется почти неминуемым. 0:4 в еврокубках не отыгрывал никто никогда, а ПСЖ заслужил себе такой огромный гандикап не каким-нибудь удачным стечением обстоятельств, а тоталным преимуществом в первой игре.

Но Луису Энрике, видимо, хотелось объявить об уходе «Барселоны» на мажорной ноте — не после неудачи. И Лучо нашел такой момент — его смелая перестройка на схему 3−4−3 принесла «Барселоне» сначала победу на «Висенте Кальдероне», а теперь и уверенный выигрыш у «Спортинга» при качественной игре на своем стадионе. Это было хорошее время сказать поставить точку. Команда оказалась избавленной от нервотрепки с неопределенностью относительно времени оставшейся работы тренера, а руководство клуба получило все моральные основания вести переговоры с кандидатами на роль преемника Луиса Энрике. Наконец, сам Лучо дал понять будущим работодателям, что скоро выйдет на тренерскую биржу кадров.

Занятно, что Луис Энрике может покинуть «Барселону» после выигрыша трех чемпионатов и трех кубков страны за три сезона работы в Каталонии. Пока у Лучо два золотых дубля, в майском кубковом финале против «Алавеса» «Барса» является очевиднейшим фаворитом, а спустя час после пресс-конференции Луиса Энрике мадридский «Реал» потерял два очка в игре с «Лас-Пальмасом» и отдал «Барселоне» первую строчку турнирной таблицы. И хоть у «сливочных» остается в запасе перенесенный матч в Виго, «Барселона» вернула себе полный контроль за турнирной судьбой. В случае выигрыша всех оставшихся матчей «Барселона» останется чемпионом вне зависимости от результатов игр конкурентов. Впереди класико на «Сантьяно Бернабеу» 23 апреля. Календарь оставшихся матчей у сине-гранатовых при этом вполне комфортный. Если оставить в стороне класико, то из действительно тяжелых выездов «Барсе» остался только один — к «Лас-Пальмасу», но это стилистически удобный для каталонцев соперник. Все остальные гостевые матчи еще проще — с «Гранадой», «Малагой» и «Эспаньолом».

Так что Луис Энрике сохраняет вполне хорошие шансы на том, чтобы покинуть клуб с тремя золотыми дублями подряд — это был бы уникальный случай. Более того, самым последним официальным матчем для астурийца станет финал Кубка Короля — с высочайшими шансами на выигрыш трофея. При этом надо четко понимать, что Лучо уходит не потому, что он сам так решил. Вовсе нет — с ним просто явно не будут продлевать контракт, поскольку его работой в принципе разочарованы. После восьми выигранных титулов и с еще двумя возможными! Просто это «Барселона».

Александр ВИШНЕВСКИЙ

из Барселоны