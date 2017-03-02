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2 марта 2017, 9:23 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Фанаты «Лестера» решили установить памятник Раньери

В Лестере два болельщика одноименной футбольной команды заявили о начале сбора средств на сооружение памятника бывшему главному тренеру клуба Клаудио Раньери. Пожертвовать деньги можно на сайте Сrowdfunder.co.uk.

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На возведение статуи ожидается собрать 10 тысяч фунтов стерлингов (11,7 тысяч евро). Сейчас на балансе инициаторов 792 фунта стерлингов.

Таким образом фанаты клуба хотят выразить благодарность итальянскому тренеру, во главе с которым, «Лестер» завоевал чемпионский титул в сезоне-2015/16.

10 августа, перед началом нынешнего чемпионата «Лестер» продлил контракт с Раньери до 2020 года. Однако 23 февраля, когда «лисы» занимали 17-е место в чемпионате страны, Раньери был уволен. С бывшим тренером клуб покинули его ассистент Паоло Бенетти и тренер по физподготовке Андре Аззалин.

До «Лестера» Раньери работал в таких командах как «Ювентус», «Челси», «Интер», «Атлетико», «Рома». По итогам сезона-2015/16 Раньери стал лучшим тренером мира по версии ФИФА и был введен в Зал славы итальянского футбола.

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