Руни летом рассмотрит вариант с возвращением в «Эвертон»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни летом 2017 года намерен рассмотреть возможность своего возвращения в «Эвертон», утверждает Daily Mail.
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Отметим, что в январе «ириски» хотели арендовать 31-летнего форварда, но получили отказ от «МЮ».
Главной загвоздкой для «Эвертона» может стать финансовый вопрос, ведь клуб до сих пор не продлил контракт с нападающим Ромелом Лукаку, на что также нужны немалые средства. Напомним, что Руни зарабатывает в «МЮ» £ 230 тыс. в неделю.
Руни является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».
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