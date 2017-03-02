Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28940974/
2 марта 2017, 9:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни летом рассмотрит вариант с возвращением в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни летом 2017 года намерен рассмотреть возможность своего возвращения в «Эвертон», утверждает Daily Mail.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> летом 2017 года намерен рассмотреть возможность своего возвращения в <span class=error>Эвертон</span> утверждает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что в январе «ириски» хотели арендовать 31-летнего форварда, но получили отказ от «МЮ».

Главной загвоздкой для «Эвертона» может стать финансовый вопрос, ведь клуб до сих пор не продлил контракт с нападающим Ромелом Лукаку, на что также нужны немалые средства. Напомним, что Руни зарабатывает в «МЮ» £ 230 тыс. в неделю.

Руни является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»