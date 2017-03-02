Руни летом рассмотрит вариант с возвращением в «Эвертон»

Отметим, что в январе «ириски» хотели арендовать 31-летнего форварда, но получили отказ от «МЮ».



Главной загвоздкой для «Эвертона» может стать финансовый вопрос, ведь клуб до сих пор не продлил контракт с нападающим Ромелом Лукаку, на что также нужны немалые средства. Напомним, что Руни зарабатывает в «МЮ» £ 230 тыс. в неделю.



Руни является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».