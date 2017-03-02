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2 марта 2017, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2019 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не против продлить контракт с клубом до 2019 года, сообщает Daily Mail.

Действующее соглашение шведского бомбардира с «красными дьяволами» истекает в конце нынешнего сезона, но в нём есть пункт о возможности автоматического продления на год. Однако источники, близкие к Ибрагимовичу, утверждают, что 35-летний швед настолько доволен выступлениями за «МЮ», что готов продлить контракт сразу на два сезона.

В текущем сезоне Ибрагимович провёл 24 матча в Премьер-лиге, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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