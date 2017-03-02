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2 марта 2017, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» предложит Конте улучшенный контракт, чтобы удержать от ухода в «Интер»

Руководство «Челси» готово предложить главному тренеру команды Антонио Конте новый контракт на более выгодных условиях, сообщает Mirror.

Руководство <span class=error>Челси</span> готово предложить главному тренеру команды <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> новый контракт на более выгодных условиях сообщает Mirror. Увеличить
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Таким способом в лондонском клубе попытаются удержать итальянского специалиста от ухода в «Интер».

По условиям нынешнего контракта Конте зарабатывает в «Челси» около £ 6,5 млн за сезон. Срок действия соглашения истекает в 2018 году.

Ранее появилась информация, что Конте согласился возглавить «Интер» после завершения текущего сезона. По данным Tuttosport, китайские владельцы миланского клуба предложили итальянцу контракт на четыре года с окладом € 15 млн за сезон.

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