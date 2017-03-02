«Барселона» назовёт имя преемника Луиса Энрике не ранее 1 июля

Ранее Энрике сообщил, что не будет продлевать с каталонцами контракт, который истекает в конце сезона.



«Игроки очень огорчены таким решением Энрике, но они также очень мотивированы продолжать работать, что и будут делать вплоть до конца июня. Нам предстоит заняться поиском нового тренера, однако его имя мы объявим не ранее 1 июля. Нужно поддерживать Энрике до самого конца, ведь мы по-прежнему претендуем на трофеи», — приводит слова Бартомеу Football Espana.