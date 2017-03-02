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2 марта 2017, 9:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» назовёт имя преемника Луиса Энрике не ранее 1 июля

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб не намерен называть имя преемника Луиса Энрике на посту главного тренера команды до 1 июля этого года.

Президент Барселоны <span class=error>Хосеп</span> Мария Бартомеу сообщил что клуб не намерен называть имя преемника <span class=error>Луиса</span> <span class=error>Энрике</span> на посту главного тренера команды до 1 июля этого года. Увеличить
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Ранее Энрике сообщил, что не будет продлевать с каталонцами контракт, который истекает в конце сезона.

«Игроки очень огорчены таким решением Энрике, но они также очень мотивированы продолжать работать, что и будут делать вплоть до конца июня. Нам предстоит заняться поиском нового тренера, однако его имя мы объявим не ранее 1 июля. Нужно поддерживать Энрике до самого конца, ведь мы по-прежнему претендуем на трофеи», — приводит слова Бартомеу Football Espana.

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