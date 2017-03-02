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2 марта 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Витория» из Гимарайнша приблизилась к выходу в финал Кубка Португалии

«Витория» из Гимарайнша в родных стенах добилась победы над «Шавишем» в первом полуфинальном матче Кубка Португалии.

Форвард хозяев Эрнани забил гол уже на 10-й минуте, а в середине второго тайма ему удалось отличиться во второй раз. У гостей не нашлось ответа на дубль 25-летнего португальца. В итоге счёт 2:0 сохранился до финального свистка.

Ответный поединок между «Шавишем» и «Виторией» состоится 5 апреля. В другом полуфинале встречаются «Эшторил» и «Бенфика», первая встреча между которыми завершилась гостевой победой «орлов» со счётом 2:1.

Витория Гимарайнш
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