«Витория» из Гимарайнша приблизилась к выходу в финал Кубка Португалии

Форвард хозяев Эрнани забил гол уже на 10-й минуте, а в середине второго тайма ему удалось отличиться во второй раз. У гостей не нашлось ответа на дубль 25-летнего португальца. В итоге счёт 2:0 сохранился до финального свистка.



Ответный поединок между «Шавишем» и «Виторией» состоится 5 апреля. В другом полуфинале встречаются «Эшторил» и «Бенфика», первая встреча между которыми завершилась гостевой победой «орлов» со счётом 2:1.